· Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός: «Μέσα» ο Ντόρσεϊ για το Game 4

Στη δωδεκάδα της ομάδας του για πρώτη φορά στους τελικούς θα είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να «κόβει» Χολ και Νιλικίνα.

Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός: «Μέσα» ο Ντόρσεϊ για το Game 4
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ευχάριστα στο «στρατόπεδο» του Ολυμπιακού λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ του Game 4 μιας και ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει για πρώτη φορά στη διάθεσή του τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο ομογενής παίκτης έχει ξεπεράσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε και τέθηκε στη διάθεση του προπονητή του, ο οποίος αποφάσισε να αφήσει εκτός τους Φρανκ Νιλικίνα και Ντόντα Χολ.

COMMENTS
LATEST NEWS
19:00 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Με Παπαπέτρου το Game 4 των τελικών

19:00 GREEK BASKET LEAGUE

LIVEBLOG, Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Το PreGame του Game 4 των τελικών

18:42 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Ανανέωσε το συμβόλαιό του έως το 2027 ο Μπόρχα Γκονθάλεθ

18:09 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR-Ολυμπιακός: «Έξω» Όσμαν και Σλούκας, «μέσα» Χουάντσο και Σορτς

18:07 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026, Group D: ΗΠΑ, Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία σε μάχη για την πρόκριση

18:06 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός: «Μέσα» ο Ντόρσεϊ για το Game 4

17:38 EUROLEAGUE

«Φευγάτος» από την Εφές ο Λάρκιν

17:35 GREEK BASKET LEAGUE

Τρινκιέρι: «Θέλω μια ομάδα που θα πιστεύει πως δεν θα χάσει από κανέναν»

17:33 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026 - Πελίστρι: «Η Ουρουγουάη μπορεί να κάνει την έκπληξη, είναι όνειρο η κατάκτηση»

17:32 MUNDIAL

Ο Κριστιάνο έτοιμος να τρελάνει όλο τον κόσμο: «Θέλω να παίξω και το 2030»

17:02 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τέλος ο Ράσφορντ από την Μπαρτσελόνα, επιστρέφει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

16:50 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός: Ανανέωσε η Λαμπκόφσκα μέχρι το 2027

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας