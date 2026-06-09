Άρης: Η ημέρα άφιξης του Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη
Γνωστή έγινε η ημέρα άφιξης του Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη, με τους φίλους των «κιτρίνων» να ετοιμάζουν δυνατή υποδοχή στο αεροδρόμιο.
Την ημέρα άφιξης του Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη έκανε γνωστή η ΚΑΕ Άρης, με τους φιλάθλους της ομάδας να ετοιμάζουν μεγάλη υποδοχή για λογαριασμό του 43χρονου τεχνικού.
Η ΚΑΕ γνωστοποίησε το μεσημέρι την ημέρα παρουσίασης του Βασίλη Σπανούλη , ενώ λίγο αργότερα έγινε γνωστή και η ημερομηνία που ο πρώην προπονητής της Μονακό θα καταφθάσει στη συμπρωτεύουσα.
Συγκεγκριμένα την Κυριακή (15/6), το Αεροδρόμιο Μακεδονία αναμένεται να είναι ασφυκτικά γεμάτο από οπαδούς του Άρη, με τον Σπανούλη να κάνει την πρώτη του εμφάνιση ως νέος προπονητής των «κιτρινόμαυρων».