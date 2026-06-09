Άρης: Η ημέρα άφιξης του Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη

Την ημέρα άφιξης του Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη έκανε γνωστή η ΚΑΕ Άρης, με τους φιλάθλους της ομάδας να ετοιμάζουν μεγάλη υποδοχή για λογαριασμό του 43χρονου τεχνικού.

Η ΚΑΕ γνωστοποίησε το μεσημέρι την ημέρα παρουσίασης του Βασίλη Σπανούλη , ενώ λίγο αργότερα έγινε γνωστή και η ημερομηνία που ο πρώην προπονητής της Μονακό θα καταφθάσει στη συμπρωτεύουσα.

Συγκεγκριμένα την Κυριακή (15/6), το Αεροδρόμιο Μακεδονία αναμένεται να είναι ασφυκτικά γεμάτο από οπαδούς του Άρη, με τον Σπανούλη να κάνει την πρώτη του εμφάνιση ως νέος προπονητής των «κιτρινόμαυρων».