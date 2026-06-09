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Άρης: Τη Δευτέρα παρουσιάζεται ο Σπανούλης

Συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα (15/06), όπου θα παρουσιαστεί και ο νέος προπονητής του Άρη, Βασίλης Σπανούλης.

Άρης: Τη Δευτέρα παρουσιάζεται ο Σπανούλης
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Η νέα εποχή του Άρη με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο μπαίνει και επίσημα σε τροχιά υλοποίησης, καθώς οι «κίτρινοι» ανακοίνωσαν την ημερομηνία παρουσίασης του νέου τους προπονητή.

Όπως γνωστοποίησε η ΚΑΕ, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου της διοίκησης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρουσιαστεί και ο Βασίλης Σπανούλης. Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στις 12:00 στην αίθουσα «Ηλίας Ζυγούρης» του Αλεξανδρείου Μελάθρου.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 15/06 θα λάβει χώρα συνέντευξη Τύπου της διοίκησης και παράλληλα η παρουσίαση του νέου προπονητή της ομάδας, Βασίλη Σπανούλη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 στην αίθουσα "Ηλίας Ζυγούρης" του Αλεξανδρείου Μελάθρου. Η διοίκηση θα κάνει τον έως τώρα απολογισμό και θα παραθέσει το πλάνο για την "επόμενη μέρα", ενώ ακολούθως θα γίνει η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη».

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