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Επίσημα εποχή Σπανούλη στον Άρη!

Εποχή Σπανούλη και επίσημα στον Άρη, με την «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ να ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Έλληνα προπονητή.

Επίσημα εποχή Σπανούλη στον Άρη!
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Προπονητής του Άρη και επίσημα ο Βασίλης Σπανούλης, με την κιτρινόμαυρη ΚΑΕ να ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον έλληνα προπονητή για τα επόμενα τρία χρόνια.

Η συμφωνία σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τους «κιτρινόμαυρους», οι οποίοι επενδύουν σε έναν από τους πλέον περιζήτητους προπονητές της ευρωπαϊκής αγοράς, με στόχο την επιστροφή του συλλόγου σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο 43χρονος ομοσπονδιακός τεχνικός είχε δεχθεί το τελευταίο διάστημα προτάσεις από συλλόγους υψηλού επιπέδου, συμπεριλαμβανομένων ομάδων της EuroLeague.

Παρόλα αυτά, επέλεξε το πρότζεκτ του Άρη, πιστεύοντας στο πλάνο που του παρουσιάστηκε και στην προοπτική να ηγηθεί της προσπάθειας αναγέννησης ενός από τα ιστορικότερα σωματεία του ελληνικού μπάσκετ.

Η πρόταση του Άρη δεν περιορίστηκε μόνο στο αγωνιστικό σκέλος, καθώς στον Σπανούλη παρουσιάστηκε ένα πολυετές πλάνο ανάπτυξης, με συμβόλαιο τριετούς διάρκειας και σαφείς εγγυήσεις για την ενίσχυση της ομάδας σε όλα τα επίπεδα.

Παράλληλα, η διοίκηση, με τη στήριξη του ιδιοκτήτη Ρίτσαρντ Σιάο, φέρεται να έχει εγκρίνει σημαντική αύξηση του αγωνιστικού προϋπολογισμού, με στόχο τη δημιουργία ενός ιδιαίτερα ανταγωνιστικού συνόλου για τα επόμενα χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης:

“Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Βασίλη Σπανούλη για τα επόμενα τρία χρόνια“.

https://www.instagram.com/p/DZIWrj6IT1p/
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