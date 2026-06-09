Παναθηναϊκός: Χωρίς Σλούκα και Όσμαν πριν το Game 4 - Υποτροπή ο Ρογκαβόπουλος

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ολοκλήρωσε τη μίνι προετοιμασία του για τον τέταρτο τελικό της Stoiximan GBL. Οι «πράσινοι» υποδέχονται τον Ολυμπιακό το βράδυ της Τετάρτης (10/6, 21:00) στο Telekom Center Athens, με στόχο την ισοφάριση της σειράς, ώστε να μείνουν ζωντανοί στο κυνήγι του τίτλου.

Ο Εργκίν Αταμάν, ωστόσο, βλέπει τα προβλήματα να συσσωρεύονται. Εκτός της σημερινής προπόνησης έμειναν οι Κώστας Σλούκας και Τζέντι Οσμάν, με τη συμμετοχή τους στο Game 4 των τελικών να είναι αμφίβολη.

Η διάγνωση για τον Ρογκαβόπουλο

Το πρωί της Τρίτης (9/6) ο Νίκος Ρογκαβόπουλος υποβλήθηκε σε εξετάσεις στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ».

Αυτές έδειξαν πως κατά τη διάρκεια του τρίτου τελικού της Stoiximan GBL με αντίπαλο τον Ολυμπιακό υπέστη υποτροπή στην πελματιαία απονευρωσίτιδα στο αριστερό πόδι από την οποία ταλαιπωρείται το τελευταίο διάστημα.

Σημειώνεται πως τόσο στο δεύτερο όσο και στο τρίτο ματς έπαιζε με ένεση για να αντέχει τον έντονο πόνο. Ο διεθνής φόργουορντ συνεχίζει να ακολουθεί θεραπευτική αγωγή και θεωρείται δεδομένο πως δεν θα αγωνιστεί στη συνέχεια της σειράς των τελικών.