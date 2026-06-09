Απίθανο! Ο Αταμάν κλήθηκε σε απολογία γιατί... ζεσταινόταν

Σχεδόν όλα νομίζαμε πως τα έχουμε δει σε αυτή τη σειρά των τελικών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, με μεγάλους πρωταγωνιστές τους διαιτητές, που με τις αποφάσεις τους έχουν αλλοιώσει τα αποτελέσματα.

Τελικά δεν τα είχαμε δει όλα... Ο παρατηρητής του τρίτου τελικού στο ΣΕΦ σημείωσε και στέλνει σε απολογία τον Εργκίν Αταμάν για τον πιο απίθανο λόγο!

Πιο συγκεκριμένα θεωρήθηκε ότι παραβιάζει τους κανόνες του πρωταθλήματος και θα απολογηθεί διότι από ένα σημείο του αγώνα και μετά -λόγω της αφόρητης ζέστης που επικρατούσε- έβγαλε το σακάκι του...

Με αυτή την κίνηση θεωρείται πως επέδειξε ασέβεια στο προϊόν!