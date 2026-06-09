ΔΕΑΒ: Τιμωρία μιας αγωνιστικής στον Παναθηναϊκό και πρόστιμο σε Γιαννακόπουλο

Με απόφαση της ΔΕΑΒ ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών, ποινή που θα εκτίσει τη νέα σεζόν.

ΔΕΑΒ: Τιμωρία μιας αγωνιστικής στον Παναθηναϊκό και πρόστιμο σε Γιαννακόπουλο
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Με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑΒ ο Παναθηναϊκός με την ποινή να έχει ισχύ από τη νέα σεζόν.

Παράλληλα, η Επιτροπή τιμώρησε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο με πρόστιμο 50.000 ευρώ, τη στιγμή που ο Ολυμπιακός ζητούσε με την καταγγελία του τον... πενταετή αποκλεισμού του διοικητικού ηγέτη του Τριφυλλιού.

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