Παναθηναϊκός: Καταγγελία στον ΕΣΑΚΕ για την ανακοίνωση του Ολυμπιακού κατά της ΕΡΤ
Σε καταγγελία στον ΕΣΑΚΕ προχώρησε ο Παναθηναϊκός, για την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ολυμπιακός κατά της ΕΡΤ.
Ο Παναθηναϊκός κατέθεσε καταγγελία στον ΕΣΑΚΕ σχετικά με την ανακοίνωση που είχε εκδώσει ο Ολυμπιακός κατά της ΕΡΤ.
Η υπόθεση αφορά την επιστολή που απέστειλαν οι «ερυθρόλευκοι» προς τη δημόσια τηλεόραση πριν από λίγες ημέρες, αναφορικά με τη μετάδοση του δεύτερου τελικού της Greek Basketball League, ο οποίος διεξήχθη στο «T-Center».
Η καταγγελία του Παναθηναϊκού AKTOR θα εξεταστεί σήμερα, Τρίτη 9 Ιουνίου, με την εκδίκαση της υπόθεσης να έχει προγραμματιστεί για τις 18:00.