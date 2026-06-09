Προμηθέας: Ανακοινώθηκε ο Τζόρντον Νίκολας

Την απόκτηση του Τζόρντον Νίκολας ανακοίνωσε επίσημα ο Προμηθέας, ενισχύοντας το ρόστερ του με έναν αθλητικό φόργουορντ/σέντερ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο 27χρονος Αμερικανός, ύψους 2,05 μέτρων, προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν στο πρωτάθλημα του Ισραήλ με τη Μακάμπι Ραμάτ Γκαν, όπου είχε κατά μέσο όρο 12,8 πόντους και 9,4 ριμπάουντ ανά αγώνα, αποτελώντας έναν από τους πιο παραγωγικούς παίκτες της ομάδας του.

Ο Νίκολας ολοκλήρωσε την κολεγιακή του πορεία το 2023, έχοντας αγωνιστεί στο NCAA από το 2017, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε επαγγελματική καριέρα με περάσματα από τη G-League του NBA. Παράλληλα, απέκτησε εμπειρίες και από πρωταθλήματα εκτός ΗΠΑ, αγωνιζόμενος στο Μεξικό το 2024 και στον Καναδά το 2025.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ:

«H KAE Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του αθλητή Τζόιρντον Νίκολας, ο οποίος έρχεται στην Πάτρα για να ενισχύσει την γραμμή των ψηλών της ομάδας μας, για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

O Tζόιρντον Νίκολας γεννήθηκε στις 29 Μαρτίου του 1999 στο Pearland των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Έχει ύψος 2,05 μ. και αγωνίζεται στο “5”. Ξεκίνησε την καριέρα του τη σεζόν 2017-18 από το NCAA και τους Montana Grizzlies και μέχρι το 2023 παρέμεινε κάτοικος του κολλεγιακού πρωταθλήματος, για λογαριασμό των Stephen F. Austin Lumberjacks και των Texas Southern Tigers. Τη σεζόν 2023-24 έπαιξε για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της G League με τους South Bay Lakers, ενώ είχε ένα πέρασμα και από το Μεξικό και τους Zonkeys de Tijuana.

Το 2024-25 επέστρεψε στη G League, για να αγωνιστεί σε τρεις διαφορετικές ομάδες (Cleveland Charge, College Park Skyhawks, Southbay Lakers), ενώ έκλεισε τη σεζόν στον Καναδά και τους Starborough Shooting Stars. Την περασμένη σεζόν πέρασε για πρώτη φορά στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, για να παίξει στο Ισραήλ, με τη φανέλα της Μακάμπι Ραμάτ Γκαν. Ο Αμερικάνος είχε μια ιδιαίτερα κυριαρχική παρουσία, μετρώντας 12,8 πόντους και 9,4 ριμπάουντ μέσο όρο.

Καλωσορίζουμε τον Τζόιρντον Νίκολας στην οικογένεια του Προμηθέα Πάτρας και του ευχόμαστε να εκπληρώσει όλους τους στόχους του σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο».