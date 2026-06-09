Μύκονος: Ανανέωσε ο Σιδηροηλίας

Στη Μύκονο θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Γιάννης Σιδηροηλίας, με την ομάδα των Κυκλάδων να ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας με τον 25χρονο φόργουορντ.

Σε 18 συμμετοχές στη φετινή GBL, ο Σιδηροηλίας είχε κατά μέσο όρο 0.9 πόντους και 0.8 ριμπάουντ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μυκόνου:

Η ΚΑΕ Μύκονος Betsson BC ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Γιάννη Σιδηροηλία για τη σεζόν 2026/27.

Ο 25χρονος φόργουορντ (2,01 μ.) εντάχθηκε στη Μύκονο Betsson το περασμένο καλοκαίρι και αποτέλεσε μέλος της ομάδας που συνδύασε την ιστορική παρουσία στη Stoiximan GBL με τη συμμετοχή στα playoffs, καθώς και την πρόκριση στο Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδας.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Γιάννης Σιδηροηλίας κατέγραψε 18 συμμετοχές στη regular season, μετρώντας 0,9 πόντους και 0,8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Παράλληλα, αγωνίστηκε και στις δύο αναμετρήσεις της προημιτελικής σειράς των playoffs απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR, σημειώνοντας κατά μέσο όρο 1 πόντο και 1,5 ριμπάουντ.

«Δεν έχω βρεθεί ξανά σε ομάδα με καλύτερα αποδυτήρια»

Μετά την ανανέωση της συνεργασίας του με τη Μύκονο Betsson, ο Έλληνας φόργουορντ μίλησε στο mykonosbc.gr για τα συναισθήματά του, το κλίμα στα αποδυτήρια, αλλά και τη στήριξη του κόσμου καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν.

«Αισθάνομαι χαρά και περηφάνια που θα συνεχίσω στη Μύκονο. Νιώθω μεγάλη ικανοποίηση για την εμπιστοσύνη που δείχνουν προς το πρόσωπό μου η διοίκηση και ο κόουτς Ζιάγκος, και ελπίζω να μπορέσω να την ανταποδώσω ακόμη περισσότερο τη νέα σεζόν. Εύχομαι η επόμενη χρονιά να μας βρει ακόμη καλύτερους και η ομάδα να συνεχίσει να εξελίσσεται και να ανεβαίνει επίπεδο. Η φετινή σεζόν αποτελεί ήδη ένα σημείο αναφοράς για όλους μας, κάτι στο οποίο θα ανατρέχουμε ώστε να βελτιωνόμαστε συνεχώς.

Δεν έχω βρεθεί ξανά σε ομάδα με καλύτερα αποδυτήρια. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους παίκτες, αλλά συνολικά στο κλίμα και στις σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα σε όλους, αθλητές, σταφ και διοίκηση. Είναι ένα πραγματικά δεμένο και υγιές σύνολο. Όσον αφορά τον ρόλο μου, είμαι πάντα διαθέσιμος να κάνω ό,τι μου ζητηθεί από τον προπονητή και την ομάδα».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε και στον κόσμο της Μυκόνου: «Τους αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ήταν δίπλα μας σε κάθε παιχνίδι και μας στήριξαν σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Ακόμη περισσότερο, μας αγκάλιασαν και εκτός γηπέδου με έναν τρόπο που δεν έχω συναντήσει ξανά στην καριέρα μου. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό, ώστε να τους ανταποδώσουμε αυτή τη στήριξη τη νέα χρονιά».

Η οικογένεια της Μυκόνου Betsson εύχεται στον Γιάννη υγεία και ακόμη περισσότερες επιτυχίες με τα χρώματα της ομάδας μας.