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Φουρνιέ: «Προσπαθήσαμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, θα είναι πολύ καυτή η ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ»

Όσα δήλωσε ο Εβάν Φουρνιέ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού AKTOR στον τρίτο τελικό της GBL.

Φουρνιέ: «Προσπαθήσαμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, θα είναι πολύ καυτή η ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ»
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Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 102-92 του Παναθηναϊκού AKTOR στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών της GBL.

Σε δηλώσεις του λίγο μετά την αναμέτρηση, ο μεγάλος πρωταγωνιστής των «ερυθρόλευκων», Εβαν Φουρνιέ αναφέρθηκε στη βελτίωση που έδειξαν αυτός και οι συμπαίκτες του, καθώς και στο επερχόμενο Game 4 στο Telekom Center.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Εβάν Φουρνιέ:

«Προσπαθήσαμε να είμαστε επιθετικοί και να κάνουμε καλύτερη και πιο αποτελεσματική δουλειά.

Θα είναι το δυσκολότερο παιχνίδι το επόμενο, πάντα το τελευταίο για να κλείσεις μια σειρά είναι έτσι. Θα είναι πολύ καυτή η ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ και ένα πολύ σκληρό παιχνίδι. Έχουμε δύο ημέρες μπροστά μας για να μάθουμε από τα λάθη μας».

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