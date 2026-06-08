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Μπαρτζώκας: «Έχουμε περιθώρια βελτίωσης, ελπίζω πως στο επόμενο παιχνίδι θα έχουμε τον Ντόρσεϊ»

Όσα δήλωσε ο κόουτς του Ολυμπιακού, μετά τη νίκη των «ερυθρόλευκων» επί του Παναθηναϊκού AKTOR (102-92) στον τρίτο τελικό της GBL.

Μπαρτζώκας: «Έχουμε περιθώρια βελτίωσης, ελπίζω πως στο επόμενο παιχνίδι θα έχουμε τον Ντόρσεϊ»
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Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 102-92 του Παναθηναϊκού AKTOR στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών της GBL.

Σε δηλώσεις του λίγο μετά την αναμέτρηση, ο προπονητής των «Πειραιωτών», Γιώργος Μπαρτζώκας, στάθηκε στη σωματική και πνευματική κούραση που αντιμετωπίζουν οι παίκτες στο τελευταίο στάδιο της σεζόν, καθώς και στην ενδεχόμενη παρουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ στο Game 4 του «T-Center».

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Δυο ομάδες μέσα σε ελάχιστες μέρες καλούνται να δώσουν διαφορετικά παιχνίδια. Νομίζω το ελέγξαμε σε όλο τον αγώνα. Εκτός από ένα σημείο όπου πέρασε μπροστά στο σκορ για δυο πόντους. Θεωρώ πως έχουμε περιθώρια βελτίωσης. Η κούραση είναι μεγάλη, είμαστε εδώ από τον Αύγουστο. Το ίδιο για όλες τις ομάδες σε όλα τα πρωταθλήματα. Αυτό που μετράει αυτή τη στιγμή είναι η νική.

Έχουμε πάντα επιλογή στο πως θα παίξουμε. Οι παίκτες αποφασίζουν στο παιχνίδι, όσο δεν παρασύρονται από τους 200 σφυγμούς που έχουν. Όλοι, όχι μόνο οι δικοί μου παίκτες. Παίξαμε σε μια φανταστική ατμόσφαιρα, κερδίσαμε το παιχνίδι και συνεχίζουμε. Είναι δύσκολο να διαχειριστούμε το τελευταίο παιχνίδι της σειράς. Μετά την κατάκτηση της EuroLeague που ήταν ο στόχος μας τόσα χρόνια είναι δύσκολο να ανταπεξέλθουμε. Το κίνητρο είναι αυτό που βοηθάει τις ομάδες. Σαφώς ο Παναθηναϊκός έχει κίνητρο να μας κερδίσει και να κατακτήσει το πρωτάθλημα, ωστόσο και εμείς έχουμε κίνητρο.

Ελπίζω πως στο επόμενο παιχνίδι θα έχουμε τον Ντόρσεϊ, σήμερα έκανε πολύ καλή προπόνηση».

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