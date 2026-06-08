Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Πότε είναι το Game 4 στο «Telekom Center Athens»
Η ημέρα και η ώρα του τέταρτου τελικού.
Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού AKTOR 102-92 στο Game 3 των τελικών της Stoiximan GBL και απέκτησε προβάδισμα 2-1 στη σειρά.
Πλέον, οι δύο ομάδες στρέφουν την προσοχή τους στο τέταρτο παιχνίδι των τελικών, το οποίο θα διεξαχθεί στο «Telekom Center Athens» την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 21:00.
Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν την ευκαιρία να ολοκληρώσουν τη σειρά και να κατακτήσουν το πρωτάθλημα, ενώ ο Παναθηναϊκός θα επιδιώξει να ισοφαρίσει σε 2-2, ώστε ο τίτλος να κριθεί σε πέμπτο και τελευταίο αγώνα στο ΣΕΦ.
Το πανόραμα των τελικών της Stoiximan GBL:
- Game 1: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 82-76
- Game 2: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 68-58
- Game 3: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 102-92
- Game 4: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (10/06, 21:00)
- Game 5: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (13/06, 18:00)*
*Εφόσον χρειαστεί πέμπτο παιχνίδι.