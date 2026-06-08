· Παναθηναϊκός

Γιαννακόπουλος: «Πλέον και η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται πια»

Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για το Game 3 των τελικών.

Γιαννακόπουλος: «Πλέον και η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται πια»
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Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, προχώρησε σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram κατά τη διάρκεια του τρίτου τελικού της GBL απέναντι στον Ολυμπιακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Η ανάρτηση έγινε εν μέσω της αναμέτρησης που διεξαγόταν στο ΣΕΦ, με τον ισχυρό άνδρα των «πρασίνων» να τοποθετείται μέσω Story.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

«Είναι σαν να τρέχουν δύο δρομείς… Ο ένας σε κατηφόρα και άλλος σε ανηφόρα..

Πλέον και η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται πια...».

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