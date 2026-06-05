· Ολυμπιακός · Παναθηναϊκός

Στο Telekom Center και δίπλα στον Παναθηναϊκό ο Δ. Γιαννακόπουλος

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρίσκεται στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, θέλοντας να βρεθεί στο πλευρό του Εργκίν Αταμάν και των παικτών του.

Γιάννης Κουβόπουλος

Στο Telekom Center και δίπλα στον Παναθηναϊκό ο Δ. Γιαννακόπουλος
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός δίνει έναν πάρα πολύ σημαντικό αγώνα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και αυτή τη φορά δεν είναι μόνος του.

Οι «πράσινοι» υποδέχονται τον Ολυμπιακό με τον κόσμο της ομάδας να δίνει και απόψε βροντερό παρών, ενώ παρών και μάλιστα δυναμικό δίνει και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ βρίσκεται στο Telekom Center Athens για να παρακολουθήσει από κοντά τις προσπάθειες των παικτών του και να τους «ντοπάρει» ψυχολογικά για να γίνει το 1-1.

Όπως ήταν αναμενόμενο και φυσιολογικό ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποθεώθηκε από τον κόσμο της ομάδας με το που έκανε την εμφάνισή του στο γήπεδο και κατευθύνθηκε στη σουίτα του.

COMMENTS
LATEST NEWS
23:19 GREEK BASKET LEAGUE

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Δεν τον ακουμπάει κανείς, τι ασυλία είναι αυτή;»

23:08 GREEK BASKET LEAGUE

Ο απόηχος από το Game 2 της σειράς των τελικών, από το Telekom Center

23:03 GREEK BASKET LEAGUE

Mπαρτζώκας: «Παίξαμε τελείως λάθος»

23:00 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Το τελειωτικό «χτύπημα» από Ρογκαβόπουλο

22:59 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός Aktor – Ολυμπιακός: Η σειρά μεταφέρεται στο ΣΕΦ, πότε είναι το Game 3

22:49 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός 68-58: Ο Χέιζ-Ντέιβις «σκότωσε» τον Ολυμπιακό και… 1-1

22:49 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Ένταση Μπαρτζώκα με Χολ

22:40 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Αποχώρησε με κράμπα ο Λεσόρ

22:37 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σε συζητήσεις με τον ΑΠΟΕΛ ο Νίκος Παπαδόπουλος

22:03 SUPER LEAGUE 2

Επίσημα στον πάγκο της Athens Kallithea ο Βαγγέλης Μόρας

22:02 GREEK BASKET LEAGUE

Γιαννακόπουλος: «Ακατανόητη η ασυλία του Μπαρτζώκα»

21:46 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Επιθετικό φάουλ Λαρεντζάκη και «γαλλικά» από Μπαρτζώκα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας