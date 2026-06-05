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Τι θα γίνει απόψε στο T-Center; Ισοφάριση ή 2-0; (poll)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε τον Ολυμπιακό, για τον δεύτερο τελικό της Stoiximan GBL και εσείς έχετε την ευκαιρία να ψηφίσετε για το τι «βλέπετε» να γίνεται στο glass floor.

Τι θα γίνει απόψε στο T-Center; Ισοφάριση ή 2-0; (poll)
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Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός πράξη δεύτερη με τους «πράσινους» να υποδέχονται τους «ερυθρόλευκους» στο Telekom Center Athens, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να έχει το προβάδισμα μετά την νίκη της στον πρώτο τελικό.

Ο Παναθηναϊκός για δεύτερο συνεχόμενο ματς δε θα έχει στη διάθεσή του τον Κώστα Σλούκα, ενώ κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και από την πλευρά του Ολυμπιακού με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ ο οποίος δε θα είναι και πάλι στο ρόστερ του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Θα μπορέσει ο Παναθηναϊκός να πάρει την νίκη και να κάνει το 1-1 ή ο Ολυμπιακός θα πάρει το μεγάλο πλεονέκτημα για την κατάκτηση του τίτλου;

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