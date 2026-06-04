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ΠΑΟΚ: Σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ για επεισόδια μετά το Game 2 με τον Παναθηναϊκό

Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε ακρόαση την ΚΑΕ ΠΑΟΚ για όσα συνέβησαν στο Game 2 απέναντι στον Παναθηναϊκό.

ΠΑΟΚ: Σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ για επεισόδια μετά το Game 2 με τον Παναθηναϊκό
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Σε διαδικασία ακρόασης από τη ΔΕΑΒ κλήθηκε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, με αφορμή σοβαρά περιστατικά που φέρεται να σημειώθηκαν μετά τη λήξη του Game 2 των playoffs της Stoiximan GBL απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR, στις 30 Μαΐου 2026, στο «Παλατάκι».

Σύμφωνα με την απόφαση της αρμόδιας αρχής, εξετάζονται καταγγελίες για επεισόδια κατά την αποχώρηση της αποστολής της φιλοξενούμενης ομάδας προς τα αποδυτήρια.

Όπως αναφέρεται, φίλαθλοι του ΠΑΟΚ φέρονται να προχώρησαν σε απειλές, λεκτικές επιθέσεις και προπηλακισμούς σε βάρος παικτών και μελών της αποστολής του Παναθηναϊκού.

Η απόφαση της ΔΕΑΒ:

«Καλεί σε ακρόαση, στις 09/06/2026, την KAE ΠΑΟΚ, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας, που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα μετά τη λήξη του αγώνα ΚΑΕ ΠΑΟΚ – ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, στις 30/05/2026, στο “PAOK SPORTS ARENA” της Θεσσαλονίκης, για τα Playoffs του πρωταθλήματος της Basket League, περιόδου 2025/2026 και αφορά ειδικότερα σε βία, απειλές και λεκτικούς προπηλακισμούς προς τους αθλητές και συνοδούς της φιλοξενούμενης ΚΑΕ, καθώς και επανειλημμένες βίαιες απωθήσεις με γροθιές και κλωτσιές εκ μέρους φιλάθλων της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, εντός της προστατευτικής φυσούνας του γηπέδου, από την οποία περνούσαν οι φιλοξενούμενοι κατά την αποχώρησή τους προς τα αποδυτήρια».

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