Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR: Με μπλούζα Θύρα 13 ο Λεσόρ στο ζέσταμα

Αρκετά λεπτά πριν το τζάμπο του Game 1 των τελικών της GBL, οι αθλητές των δύο ομάδων εμφανίστηκαν για προθέρμανση. Ανάμεσα στους άσους Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού AKTOR, ο Ματίας Λεσόρ ήταν αυτός που ξεχώρισε.

Ο σέντερ των «πράσινων» φορούσε μπλούζα της Θύρας 13. Αμέσως όλα τα βλέμματα στράφηκαν πάνω του, ενώ δέχτηκε και αποδοκιμασίες από τον κόσμο που ήταν εκείνη την ώρα στο ΣΕΦ. Χωρίς να δίνει σημασία…