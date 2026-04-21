Παναθηναϊκός: Η πρόκριση στα playoffs της Euroleague έφερε αλλαγή ημέρας στο ματς με τη Μύκονο

Onsports team

Αλλαγή στο πρόγραμμα του Παναθηναϊκού προέκυψε μετά την πρόκριση στα playoffs της EuroLeague.

Το παιχνίδι της Basket League μεταφέρεται το Σάββατο εξαιτίας των υποχρεώσεων των «πρασίνων» στα playoffs

Η αναμέτρηση με τη Μύκονος για την 26η αγωνιστική της Basket League θα διεξαχθεί το Σάββατο (25/4) στις 16:00, αντί για την Κυριακή (26/4), όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο.

Η αλλαγή οφείλεται στο γεγονός ότι η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα ξεκινήσει την Τρίτη (28/4) τις υποχρεώσεις της στα playoffs της EuroLeague, όπου θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια με μειονέκτημα έδρας.