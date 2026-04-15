ΠΑΟΚ - Άρης 88-77: Θριαμβευτής στο ντέρμπι με Μπέβερλι και Ταϊρί (vid)

Μέσα σε μια εκπληκτική ατμόσφαιρα στο «Παλατάκι», ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 88-77 του Άρη και συνεχίζει τη μάχη για την τρίτη θέση στη Stoiximan GBL.

Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης κόντρα στον Άρη!

Στην κατάμεστη «PAOK Sports Arena» για την εξ αναβολής 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL, οι γηπεδούχοι ήταν εξαιρετική από την περιφέρεια και έφτασαν στη νίκη με 88-77.

Πλέον ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο 15-7, πιάνοντας την ΑΕΚ στην 3η θέση (η Ένωση υπερτερεί στην ισοβαθμία), την ώρα που ο Άρης υποχώρησε στο 13-8, παραμένοντας στην 6η θέση.

Κορυφαίος στο παρκέ για τον «Δικέφαλο» ήταν ο Μπριν Ταϊρί (19 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ για 7 λάθη, 2 κλεψίματα). Καταλυτική ήταν, ακόμη, η εμφάνιση των Κλίβελαντ Μέλβιν (17 πόντοι, με 4/8 τρίποντα), Πάτρικ Μπέβερλι (16 πόντοι, με 4/8 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 κόψιμο), Τόμας Ντίμσα (16 πόντοι).

Από πλευράς Άρη, ο Αμίν Νουά ξεχώρισε με 16 πόντους, όσους είχε και ο Μπράις Τζόουνς, ενώ 14 σημείωσε ο Μήτρου-Λονγκ.

Δεκάλεπτα: 29-19 49-44, 70-59, 88-77

ΠΑΟΚ (Παντελής Μπούτσκος): Μέλβιν 17 (4), Ταϊρί 19 (2), Περσίδης 5 (1), Μπέβερλι 16 (4), Μουρ 9, Κόνιαρης 1, Ομορούγι 3, Φίλλιος 2, Ντίμσα 16 (2).

ΆΡΗΣ (Ίγκορ Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 14 (2), Νουά 16 (3), Μποχωρίδης 7 (1), Χαρέλ 10 (2), Αντετοκούνμπο 4, Τζόουνς 16 (2), Τσαϊρέλης, Φόρεστερ, Πουλιανίτης 2, Άντζουσιτς 3 (1), Κουλμπόκα 5 (1).