ΠΑΟΚ – Άρης: Γεμάτο σημαίες το «PAOK Sports Arena»

Σε κάθε θέση του κλειστού και μία σημαία για τα 100 χρόνια του «Δικέφαλου».

Το εξ αναβολής ντέρμπι της GBL ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, είναι sold out. Οι φίλοι του «Δικέφαλου» θα δώσουν παλμό στη «μάχη» των δύο ομάδων. Με το «PAOK Sports Arena» να έχει ξεχωριστό χρώμα και λόγω της κίνησης της γηπεδούχου ΚΑΕ.

Κάθε φίλαθλος στο «παλατάκι» θα έχει και από μία σημαία. Αφιερωμένη στα 100 χρόνια του συλλόγου. Τα συγκεκριμένα σημαιάκια τοποθετήθηκαν σε κάθε θέση του γηπέδου.