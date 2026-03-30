Χείμαρρος ο Αταμάν για όλους και για όλα

Ο Εργκίν Αταμάν δεν έκρυψε τομν εκνευρισμό του αμέσως μετά το τέλος του αγώνα με τον Ολυμπιακό. Όχι μόνο για την ήττα της ομάδας του αλλά συνολικά για τις καταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί στο ελληνικό μπάσκετ, με ελληνοποιήσεις, διαιτησίες κλπ.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Θα μιλήσω για λίγο και μετά θα απαντήσω σε ερωτήσεις. Δεν θα μιλήσω για το ματς, όλοι το είδαν. Θέλω να ρωτήσω για αυτές τις καταστάσεις με τον Ολυμπιακό. Οι Ντόρσεϊ και Ουόκαπ μπορούν να παίξουν μαζί στην Εθνική; Όχι γιατί είναι δύο νατουραλιζέ αλλά παίζουν στην Ελλάδα. Η μόνη λίγκα που το κάνει. Ο Βεζένκοφ παίζει στην Εθνική Βουλγαρίας. Συν έξι ξένοι, συν τρεις διαιτητές. Είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο για εμάς να κερδίσουμε.

Ήταν κωμωδία γιατί όταν ρώτησα στο πρώτο ημίχρονο έναν διαιτητή γιατί δεν έδωσες αυτό το ξεκάθαρο φάουλ που έδωσε ο άλλος διαιτητές, απάντησε πως είναι το πρώτο του ελληνικό ντέρμπι. Του είπα ότι ξεκίνησες πολύ καλά. Θα είσαι σε όλα τα ελληνικά ντέρμπι έτσι. Τι να πω;

Είμαι περήφανος για τους παίκτες. Στο δεύτερο ημίχρονο παλέψαμε. Φάουλ στον Φαρίντ στο λέι-απ με την διαφορά στους πέντε, έδωσαν επιθετικό φάουλ. Για εμένα είναι ξεκάθαρο αμυντικό φάουλ. Μετά χάσαμε. Ήταν στους 5, επιστρέψαμε από τους 18, με το καλάθι και φάουλ θα ήταν στους 2 η διαφορά. Προσπαθήσαμε χωρίς πολλούς σημαντικούς παίκτες. Όλοι όσοι έπαιξαν, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, έδειξαν σπουδαίο χαρακτήρα. Το ματς δεν άλλαξε την ζωή μας, την κατάστασή μας στο πρωτάθλημα. Προσπαθήσαμε αλλά δεν μας άφησαν. Δεν με νοιάζει. Για εμένα είναι σημαντικά τα επόμενα τρία ματς στην Εuroleague».