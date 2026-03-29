Έξαλλοι όλοι στο Μαρούσι με τη διαιτησία - Παπαθεοδώρου: «Πάμε για νέο πανελλήνιο ρεκόρ στις βολές»

Οnsports Team

Την απίστευτη διαφορά στις βολές της αναμέτρησης με τον Ηρακλή σχολίασε με τον δικό του τρόπο ο προπονητής του Αμαρουσίου, ενώ ο πρόεδρος της ΚΑΕ έκανε λόγο για μεθοδευμένη προσπάθεια υποβιβασμού της ομάδας του.

Ηρακλής και Μαρούσι αναμετρώνται για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με ένα στατιστικό στοιχείο να ξεχωρίζει στο ημίχρονο του αγώνα.

Αυτό δεν είναι άλλο από τις ελεύθερος βολές, με τους γηπεδούχους να έχουν 20/27 και τους φιλοξενούμενους (που μάχονται για την παραμονή τους) να έχουν 6/6. Τα φάουλ ήταν 19 (μαζί με μια τεχνική ποινή) κατά του Αμαρουσίου και μόλις 10 κατά του Ηρακλή.

Κάτι που σχολίασε με τον δικό του τρόπο στο ημίχρονο της αναμέτρησης ο Ηλίας Παπαθεοδώρου. «Ελέγξαμε απόλυτα το παιχνίδι στο δεύτερο δεκάλεπτο. Πρέπει να προσέξουμε το αμυντικό ριμπάουντ και να μη δημιουργήσουμε νέο πανελληνίο ρεκόρ στις βολές, γιατί πάει να δημιουργεί νέο πανελλήνιθο ρεκόρ», είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής του Αμαρουσίου.

Διαιτητές της αναμέτρησης είναι οι Τσαρούχα, Χριστινάκης και Χατζημπαλίδης.

Μάλιστα, και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Μαρούσι, Δήμος Στασινόπουλος, με δήλωσή του στο ημίχρονο του αγώνα κατακεραυνώνει τα όσα συμβαίνουν στον αγώνα με τον Ηρακλή.

«Τι άλλο θα κάνετε βρε για να υποβιβάσετε μια ομάδα; Βολές 27-6 στο ημίχρονο… Συνεχίζετε το έργο που έχετε ξεκινήσει από την αρχή της σεζόν. Πλέον δεν εξοργιζόμαστε αλλά γελάμε μαζί σας. Γιατί εσείς μπορεί να πετύχετε τον μικροπρεπή στόχο σας αλλά εμείς θα πετύχουμε τον μεγάλο. Και τότε το ελληνικό μπάσκετ θα αναπνεύσει! Κύριε Βρούτση, κύριοι εισαγγελείς, ανοίξτε ΕΡΤ να θαυμάσετε πώς οραματίζονται την ισονομία», αναφέρει.