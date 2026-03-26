Παναθηναϊκός AKTOR: Έτοιμος για Ολυμπιακό ο Λεσόρ
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 26 Μαρτίου 2026, 12:59
BASKET LEAGUE

Μετά τη λύση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ρισόν Χολμς, η ομάδα του «τριφυλλιού» προχώρησε στην αλλαγή του εγχώριου ρόστερ, με τον Γάλλο σέντερ να ετοιμάζεται για την επιστροφή του και στα ελληνικά παρκέ.

Εδώ και λίγες ημέρες ο Ματίας Λεσόιρ επέστρεψε στην αγωνιστική δράση, αποδεικνύοντας στην πράξη πως έχει αφήσει πίσω του τον σοβαρό τραυματισμό που τον άφησε εκτός για περίπου ενάμιση χρόνο.

Ο Γάλλος σέντερ δείχνει να είναι σε κατάσταση πολύ καλύτερη του αναμενομένου, με τον Εργκίν Αταμάν να μην κρύβει την ικανοποίησή του για τα δείγματα γραφής του παίκτη του.

Μάλιστα ο Λεσόρ ετοιμάζεται πλέον και για την επιστροφή του στα ελληνικά παρκέ.

Μετά τη λύση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ρισόν Χολμς, ο Τούρκος τεχνικός προχώρησε στην αλλαγή που δικαιούται για το ρόστερ του ελληνικού πρωταθλήματος, με τον Ματίας Λεσόρ να τίθεται και πάλι στη διάθεση του προπονητή του για τις εγχώριες διοργανώσεις.

Έτσι, μετά το αυριανό ματς με τη Μονακό, ο Λεσόρ αναμένεται να κάνει την επανεμφάνισή του σε αγώνα της Stoiximan GBL τη Δευτέρα το βράδυ στο Telekom Center Athens, στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.



