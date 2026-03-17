GBL: Δύο... Νίκολς μοιράστηκαν τον τίτλο του MVP της 21ης αγωνιστικής

Ο Τάι Νίκολς του Περιστερίου και ο Ντέιβιντ Νίκολς του Κολοσσού Ρόδου οδήγησαν την ομάδα τους σε νίκη στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής για την Greek Basketball League και μοιράστηκαν τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη (MVP), μολονότι η αγωνιστική δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, καθώς αναβλήθηκε το σαββατιάτικο (14/3) ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη στο κλειστό της Πυλαίας.

Ο Τάι Νίκολς ήταν ο πρώτος σκόρερ του Περιστερίου στην εκτός έδρας νίκη επί του Αμαρουσίου με 84-61. Ο Αμερικανός γκαρντ χρησιμοποιήθηκε για 25 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα και τελείωσε τον αγώνα με 17 πόντους (5/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4/5 βολές), 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 5 κλεψίματα και 5 κερδισμένα φάουλ, ενώ υπέπεσε σε 1 λάθος.

Χάρη στην εμφάνισή του αυτή, ο άσος των «κυανοκίτρινων» συγκέντρωσε 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, όσους είχε και ο Ντέιβιντ Νίκολς, ο οποίος ήταν ο πρώτος σκόρερ του Κολοσσού στη νίκη επί του Ηρακλή στη Ρόδο με 98-85. Ο Αμερικανός γκαρντ βρέθηκε στο παρκέ για 22 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα και είχε απολογισμό 24 πόντους (10/12 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 4/4 βολές), 1 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 5 κερδισμένα φάουλ και 1 κλέψιμο, ενώ υπέπεσε σε 3 φάουλ και 1 λάθος.



Αξίζει να σημειωθεί ότι αμφότεροι οι Νίκολς αναδεικνύονται για πρώτη φορά στην καριέρα τους MVP στην Greek Basketball League. Επίσης, για πρώτη φορά στο εφετινό πρωτάθλημα αναδεικνύονται πολυτιμότεροι παίκτες από το Περιστέρι και τον Κολοσσό.