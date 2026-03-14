Σάκοτα: «Έχει και για μας σημασία το ματς με τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR»

Για το παιχνίδι της Κυριακής (15/03) της ΑΕΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟΡ, που θα διεξαχθεί στο «T-Center» για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL μίλησε ο προπονητής της «Βασίλισσας», Ντράγκαν Σάκοτα.

Ο Σάκοτα τόνισε πως η αναμέτρηση δεν έχει σημασία μόνο για τον αντίπαλο, αλλά και για την ίδια την ΑΕΚ, καθώς αποτελεί μια ευκαιρία για την ομάδα να δείξει αντίδραση και συνέπεια.

Παράλληλα, ο τεχνικός της ΑΕΚ αναφέρθηκε και στο επερχόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι της ομάδας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της σωστής διαχείρισης και της συγκέντρωσης, ώστε οι παίκτες να είναι έτοιμοι και για τις δύο απαιτητικές προκλήσεις.

Συγκεκριμένα, ο κόουτς της Ένωσης σχολίασε:

«Πάντα θέλω, ειδικά στα ματς με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, να έχουμε την ευκαιρία ν’ αποδεικνύουμε πράγματα και να είναι «πιο ντέρμπι». Βεβαίως, αυτές οι ομάδες έχουν τεράστιο πλεονέκτημα. Είναι ομάδες Ευρωλίγκας, με πιο γεμάτο και πιο ποιοτικό ρόστερ. Ξέρουμε, ότι είναι δύσκολα. Επιπλέον, παίζει πάντα ρόλο και η συγκυρία. Έχουμε την ερχόμενη Τετάρτη, σημαντικό ματς στο Βερολίνο για το BCL. Είναι λογικό το μυαλό μας να είναι μοιρασμένο…

Εννοείται, ωστόσο, ότι το ματς με τον Παναθηναϊκό έχει σημασία για εμάς. Είναι ένα ματς, που θα μας βοηθήσει να βελτιωθούμε κι άλλο εν όψει των απαιτητικών αναμετρήσεων, που ακολουθούν».