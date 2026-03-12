Ομάδες

Προμηθέας: Παρελθόν και επίσημα ο Σεγκούρα
Οnsports Τeam 12 Μαρτίου 2026, 14:39
BASKET LEAGUE

Προμηθέας: Παρελθόν και επίσημα ο Σεγκούρα

Η ομάδα της Πάτρας ανακοίνωσε και επίσημα τη λύση της συνεργασίας της με τον έμπειρο τεχνικό.

Η απόφαση των δύο πλευρών να χωρίσουν τους δρόμους τους ήταν γνωστή εδώ και λίγο καιρό, αλλά σήμερα ήρθε και το τυπικό της συμφωνίας με την ανακοίνωση της διοίκησης του Προμηθέα.

Ο Κούρο Σεγκούρα αποτελεί παρελθόν για την ομάδα της Πάτρας, με τον Μάριο Μπατή να έχει αναλάβει τη θέση του στον πάγκο του Προμηθέα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή, κ. Κούρο Σεγούρα. Τον ευχαριστούμε και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».



