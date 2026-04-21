Αργεντινή: Αγωνιστικό αυτοκίνητο βγήκε εκτός πίστας και έπεσε πάνω σε θεατές - Ένας νεκρός - Βίντεο

Onsports Team

Όπως φαίνεται από το βίντεο οι θεατές δεν τηρούσαν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και τις απαιτούμενες αποστάσεις από την πίστα

Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε κατά την διάρκεια αγώνα ράλι για το πρωτάθλημα FIA CODASUR στη Νότια Αμερική, που διεξήχθη το Σαββατοκύριακο στην Αργεντινή, όταν ένα από τα αυτοκίνητα που συμμετείχαν στον αγώνα βγήκε εκτός δρόμου και έκανε πάνω από έξι τούμπες και κατέληξε στο κοινό με αποτέλεσμα ένας από τους θεατές να χάσει τη ζωή του.

Το αγωνιστικό αυτοκίνητο που ενεπλάκη στο δυστύχημα οδηγούσε ο Ντιντίερ Αρίας με συνοδηγό τον Έκτορ Νούνιεζ.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής, το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε ένα χωμάτινο βουναλάκι, σηκώθηκε στις δύο ρόδες και έφυγε ανεξέλεγκτα προς έναν χώρο που βρίσκονταν θεατές του αγώνα.

WATCH OUT! A rally car flipped multiple times in Mina Clavero, Argentina, narrowly missing spectators; one woman suffered a broken leg. pic.twitter.com/dtyq1W6yMI — Breaking911 (@Breaking911) April 19, 2026

Το πλήρωμα του αγωνιστικού αυτοκινήτου δεν τραυματίστηκε, ωστόσο αρκετοί από τους θεατές, οι οποίοι όπως φαίνεται και από το βίντεο δεν τηρούσαν τις προβλεπόμενες αποστάσεις και μέτρα ασφαλείας, τραυματίστηκαν και ένας εξ΄αυτών έχασε τη ζωή του.

Η επίσημη ανακοίνωση:

«Η FIA είναι βαθιά λυπημένη για το τραγικό περιστατικό που συνέβη σήμερα κατά τη διάρκεια του 2ου Γύρου του Πρωταθλήματος Ράλι FIA CODASUR στο Ράλι Sudamericano Mina Clavero, στο οποίο ένας θεατής έχασε τη ζωή του και δύο άλλοι τραυματίστηκαν. Εκφράζουμε τα βαθύτατα και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του εκλιπόντος και οι σκέψεις μας παραμένουν με όλους τους τραυματίες και τους πληγέντες. Ευχαριστούμε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τις ιατρικές ομάδες για την ταχεία ανταπόκρισή τους. Η FIA θα παράσχει την πλήρη υποστήριξή της στους διοργανωτές του Ράλι Sudamericano Mina Clavero, την Automóvil Club Argentino (ACA), την CODASUR και τις αρμόδιες τοπικές αρχές στην έρευνά τους για το περιστατικό».