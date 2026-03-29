Formula 1: Ο ικανός και… τυχερός Αντονέλι, συνεχίζει να γράφει ιστορία!

Ο Κίμι Αντονέλι είδε την τύχη να του χαμογελάει και πανηγύρισε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στον αγώνα του Grand Prix της Σουζούκα, συνεχίζοντας να γράφει ιστορία στη Formula 1!

Ο Ιταλός πιλότος της Mercedes σε ηλικία μόλις 19,5 ετών έγινε ο νεότερος οδηγός που βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας!

Ο Αντονέλι άφησε πίσω του τον Όσκαρ Πιάστρι της McLaren και τον Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari, εκμεταλλευόμενος την είσοδο του αυτοκινήτου ασφαλείας, το οποίο του «χάρισε» ένα pit stop. Αντίθετα, ο «ομόσταυλός» του στη Mercedes, Τζορτζ Ράσελ, είδε την τύχη να μην τον ευνοεί, καθώς είχε μπει στα pits λίγο πριν το safety car, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός βάθρου.

Παρότι εκκίνησε από την pole position, ο Αντονέλι έχασε έδαφος στην εκκίνηση, υποχωρώντας μέχρι την πέμπτη θέση, πριν αρχίσει την αντεπίθεσή του. Μέχρι τα μέσα του αγώνα έδινε μάχη με τον Λεκλέρ για μια θέση στο βάθρο, όμως ο αυτοκίνητο ασφαλείας άλλαξε τα δεδομένα.

Στον 22ο γύρο σημειώθηκε σοβαρό ατύχημα με τον Όλιβερ Μπέρμαν της Haas, στην προσπάθειά του να προσπεράσει την Alpine του Φράνκο Κολαπίντο στην είσοδο της Spoon. Ο Βρετανός έχασε τον έλεγχο, βγήκε εκτός πίστας και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στις μπαριέρες, δεχόμενος ισχύ περίπου 50g.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο Μπέρμαν κατάφερε να βγει από το μονοθέσιο, αν και κουτσαίνοντας, ενώ οι ιατρικές εξετάσεις που ακολούθησαν δεν έδειξαν κάποιο σοβαρό τραυματισμό.

Στη συνέχεια του αγώνα, ο Αντονέλι εκμεταλλεύτηκε τις νέες συνθήκες και έφτασε σε μια ακόμη σπουδαία νίκη, που τον φέρνει στην κορυφή του πρωταθλήματος.