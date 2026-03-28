Formula 1: Δεν είχε αντίπαλο ο Κίμι Αντονέλι, δεύτερη διαδοχική pole position στη Σουζούκα!

Το παιδί – θαύμα της Formula 1, Κίμι Αντονέλι, συνέχισε την εντυπωσιακή εκκίνηση του την τρέχουσα σεζόν, καθώς κέρδισε τη δεύτερη διαδοχική pole position και θα εκκινήσει από την πρώτη θέση στον αγώνα του Grand Prix της Σουζούκα στην Ιαπωνία.

O 19χρονος Ιταλός δεν είχε αντίπαλο στις κατατακτήριες, όντα τρία δέκατα του δευτερολέπτου πιο γρήγορος από τον άλλο πιλότο της Mercedes, Τζορτζ Ράσελ. Από την τρίτη θέση θα εκκινήσει ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren, ενώ η Ferrari δεν μπόρεσε να είναι ανταγωνιστική στο Q3 της διαδικασίας.

Ο Αντονέλι εκμεταλλεύτηκε πλήρως την ανωτερότητα της Mercedes W17, η οποία διατήρησε το προβάδισμά της έναντι των McLaren και Ferrari. Σε αντίθεση, ο Τζορτζ Ράσελ ταλαιπωρήθηκε σε όλη τη διάρκεια των δοκιμών από έντονη υπερστροφή στο μονοθέσιό του, χωρίς να μπορέσει να απειλήσει τον ομόσταβλό του.

Παρά τα προβλήματα του Βρετανού, η Mercedes εξασφάλισε την πρώτη σειρά της εκκίνησης. Η McLaren, ωστόσο, επιβεβαίωσε την αγωνιστική της άνοδο, με τον Όσκαρ Πιάστρι να πλησιάζει σε απόσταση μισού δεκάτου, στην πιο ανταγωνιστική της φετινή εμφάνιση.

Ο Λάντο Νόρις αντιμετώπισε ζητήματα αξιοπιστίας και στις δύο ημέρες, χάνοντας πολύτιμο χρόνο, και βρέθηκε τρία δέκατα πίσω από τον Πιάστρι. Παρ’ όλα αυτά, θα είχε κατακτήσει την τέταρτη θέση, αν ο Σαρλ Λεκλέρ δεν βελτίωνε στο τέλος του Q3 τον χρόνο του για μόλις τέσσερα χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Η Ferrari έδειξε ιδιαίτερα ανταγωνιστική στο Q2, ωστόσο στην τελική φάση των κατατακτήριων παρουσίασε απρόσμενη πτώση απόδοσης. Μόνο η εντυπωσιακή προσπάθεια του Λεκλέρ στο φινάλε απέτρεψε την πλήρη κυριαρχία της McLaren στη δεύτερη σειρά της εκκίνησης, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον έμεινε περίπου ενάμισι δέκατο πίσω από τους Λεκλέρ και Νόρις.

Η μεγαλύτερη έκπληξη των δοκιμών ήταν ο αποκλεισμός του Μαξ Φερστάπεν από το Q2. Ο Ολλανδός περιορίστηκε στην 11η θέση, καθώς ο Άρβιντ Λίντμπλαντ με την RB πέτυχε έναν εξαιρετικό χρόνο στην τελευταία του προσπάθεια, την ώρα που ο Ιζάκ Χάτζαρ με το δεύτερο μονοθέσιο της Red Bull RB22 κατάφερε να προκριθεί στη δεκάδα. Ο Φερστάπεν δήλωσε ότι στο Q2 το μονοθέσιό του «έχασε πλήρως την πρόσφυση και ήταν αδύνατο να οδηγηθεί».