Formula 1: Ιστορική πρωτιά για τον Αντονέλι! - Έγινε ο νεότερος poleman στο «1-2» της Mercedes

O Κίμι Αντονέλι κέρδισε την pole position στις κατατακτήριες του Grand Prix στη Σανγκάη κι έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο νεότερος που τα καταφέρνει στη Formula 1 – H Mercedes έκανε το «1-2», μπροστά από τις δύο Ferrari.

Ο 19χρονος οδηγός της Mercedes αξιοποίησε ιδανικά την παρουσία του στο Q3, σημειώνοντας δύο καθαρούς και ιδιαίτερα γρήγορους γύρους.

Στην τελική του προσπάθεια σταμάτησε το χρονόμετρο στο 1:32.064, επίδοση που τον έφερε μπροστά από τον ομόσταυλό του Τζορτζ Ράσελ κατά 0,222 δευτερόλεπτα και χάρισε στη Mercedes το τρίτο συνεχόμενο «1-2» σε κατατακτήριες δοκιμές τη φετινή σεζόν.

Ο Ράσελ, ο οποίος νωρίτερα είχε πανηγυρίσει τη νίκη στο Sprint, αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα στο Q3 και περιορίστηκε σε έναν μόνο γρήγορο γύρο στο φινάλε της διαδικασίας. Η εξέλιξη αυτή άνοιξε τον δρόμο στον Αντονέλι να επιτεθεί στην τελευταία του προσπάθεια και να καταρρίψει το ρεκόρ του Σεμπάστιαν Φέτελ, που μέχρι σήμερα κατείχε τον τίτλο του νεότερου poleman από το 2008 στη Μόντσα, όταν είχε πετύχει την αντίστοιχη επίδοση σε ηλικία 21 ετών.

Πίσω από το δίδυμο της Mercedes, ο Λιούις Χάμιλτον κατέλαβε την τρίτη θέση με τη Ferrari, συνεχίζοντας τις θετικές εμφανίσεις, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ βρέθηκε πίσω του, με τους δύο πιλότους να χωρίζουν ελάχιστα χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Η McLaren έδειξε σημάδια βελτίωσης, με τον Όσκαρ Πιάστρι να προηγείται του Λάντο Νόρις στην πέμπτη θέση, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να διεκδικήσει την pole position. Αντίθετα, η Red Bull συνέχισε το δύσκολο ξεκίνημα στη σεζόν, με τον Μαξ Φερστάπεν να περιορίζεται στην όγδοη θέση, πίσω ακόμη και από τον Πιέρ Γκασλί της Alpine.