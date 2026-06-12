Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου 2026: Οι ενδεκάδες του Καναδάς - Βοσνία Ερζεγοβίνη
Οι επιλογές των προπονητών για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής του δευτέρου ομίλου.
Ο Καναδάς κάνει απόψε το πρώτο του βήμα στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, αντιμετωπίζοντας τη Βοσνία (22:00) για την πρεμιέρα του δεύτερου ομίλου της διοργάνωσης.
Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση στην ιστορία των δύο ομάδων, είτε σε επίσημα ματς, είτε σε φιλικό. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο γήπεδο «BMO Field» στο Τορόντο.
Οι ενδεκάδες
Καναδάς (Τζέσι Μαρς): Κρεπό, Τζόνστον, Κορνέλιους, Ντε Φουζερόλ, Λαριέα, Μίλαρ, Κονέ, Εουστάκιο, Μπιουκάναν, Ντέιβιντ, Ολουγουασέγι.
Στον πάγκο οι: Κλερ, Γκούντμαν, Τζόουνς, Βάτερμαν, Μπομπίτο, Ντέιβις, Σιγκούρ, Σάφελσμπουργκ, Οσόριο, Σαλιμπά, Λάριν, Αχμέντ, Νέλσον.
Βοσνία (Σεργκέι Μπάρμπαρεζ): Βασίλι, Ντέντιτς, Κάτιτς, Μουχαρέμοβοτς, Κολάσινατς, Μέμιτς, Μπάσιτς, Ταχίροβιτς, Μπαϊρακτάρεβιτς, Λούκιτς, Ντεμίροβιτς.
Στον πάγκο οι: Ζλόμισλιτς, Χάτζικιτς, Κάτιτς, Μούγιακιτς Χατζικάντουνιτς, Ράντελιτς, Χατζιαμέντοβιτς, Γκίγκοβιτς, Μάχμιτς, Σούνιτς, Μπούρνιτς, Τζέκο, Αλαϊμπέγκοβιτς, Μπάζνταρ