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Γκάνα: Χάνει την πρεμιέρα του Μουντιάλ ο Πάρτεϊ - Δεν του επετράπη η είσοδος στον Καναδά!

Πλήγμα στην εθνική ομάδα της Γκάνας ενόψει της πρεμιέρας του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον Τόμας Πάρτεϊ να χάνει το εναρκτήριο παιχνίδι καθώς δεν του επετράπη η είσοδος στη χώρα του Καναδά.

Γκάνα: Χάνει την πρεμιέρα του Μουντιάλ ο Πάρτεϊ - Δεν του επετράπη η είσοδος στον Καναδά!
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Τεράστιο πλήγμα για την Εθνική ομάδα της Γκάνας λίγο πριν από την πρεμιέρα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς ο Τόμας Πάρτεϊ δεν θα δώσει το «παρών» στο πρώτο παιχνίδι της χώρας του στο Τορόντο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «The Athletic», ο έμπειρος μέσος δεν έλαβε άδεια εισόδου στον Καναδά, αφότου έχει κατηγορηθεί τον Ιούλιο του 2025 από τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου για πέντε περιπτώσεις βιασμού και μία σεξουαλικής επίθεσης. Τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς δήλωσε αθώος για όλες τις κατηγορίες, ενώ τον Φεβρουάριο του 2026 του απαγγέλθηκαν ακόμη δύο κατηγορίες για βιασμό.

Όπως αναφέρεται επίσημα στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης του Καναδά, «εάν έχετε διαπράξει ή έχετε καταδικαστεί για κάποιο αδίκημα, ενδέχεται να μην σας επιτραπεί η είσοδος στη χώρα». Στον Πάρτεϊ έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, ωστόσο η υπόθεσή του εκκρεμεί δικαστικά και δεν έχει υπάρξει καταδίκη, με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που του προσάπτονται.

Σύμφωνα με το «Athletic», πηγές που γνωρίζουν καλά την υπόθεση επιβεβαίωσαν ότι ο Πάρτεϊ δεν μπορεί να ταξιδέψει στον Καναδά και ως εκ τούτου τίθεται εκτός πλάνων.

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