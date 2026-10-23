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Πένθος για τον Μπάνε Πρέλεβιτς: «Έφυγε» από τη ζωή ο πατέρας του, Μίσκο

Θλίψη στην οικογένεια του Μπάνε Πρέλεβιτς, καθώς ο πατέρας του, Μίσκο απεβίωσε σε ηλίκια 89 ετών, με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ να εκφράζει τα συλλυπητήριά της μέσω ανακοίνωσης.

Πένθος για τον Μπάνε Πρέλεβιτς: «Έφυγε» από τη ζωή ο πατέρας του, Μίσκο
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Την απώλεια του πατέρα του, Μίσκο, θρηνεί ο Μπάνε Πρέλεβιτς, καθώς σε ηλικία 89 ετών άφησε την τελευταία του πνοή.

Μέσω ανακοίνωσης, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εξέφρασε τα συλληπητήριά της στον θρυλικό Σέρβο πρώην παίκτη και παράγοντα του συλλόγου.

Η ανακοίνωση της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια προς τον Μπάνε Πρέλεβιτς και τους οικείους του για το θάνατο του αγαπημένου του πατέρα, Μίσκο.

Η απώλεια ενός πατέρα αφήνει πάντα ένα δυσαναπλήρωτο κενό, αλλά και μια βαριά κληρονομιά αγάπης, αξιών και δύναμης που θα τον συνοδεύει για πάντα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».

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