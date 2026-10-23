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ΑΕΚ: Ξεκίνησε η διαδικασία προαγοράς εισιτηρίων για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Κόμο

Με ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημέρωσε το φίλαθλο κοινό της πως άρχισε η διαδικασία προαγοράς εισιτηρίων για το παιχνίδι κόντρα στην Κόμο στην Ιταλία, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Champions League.

ΑΕΚ: Ξεκίνησε η διαδικασία προαγοράς εισιτηρίων για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Κόμο
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Στη διάθεση των φιλάθλων της ΑΕΚ τίθενται τα εισιτήρια για την ευρωπαϊκή εκτός έδρας αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League απέναντι στην Κόμο.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ δικαίωμα προαγοράς στην πρώτη φάση της διάθεσης έχουν οι φίλαθλοι που αγόρασαν διαδικτυακά εισιτήρια και για τα δύο προηγούμενα εκτός έδρας παιχνίδια της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι.

Εφόσον μετά το πέρας της προθεσμίας υπάρξουν διαθέσιμα εισιτήρια, η διαδικασία θα ανοίξει ελεύθερα για όλο το κοινό και συγκεκριμένα στις 26/10 από τις 16:00.

H ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι αρχίζει η διαδικασία προαγοράς εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας μας με την Como 1907, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στις 21:00 (22:00 ώρα Ελλάδας), στο Stadio Giuseppe Sinigaglia, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Champions League..

Η τιμή του εισιτηρίου ανέρχεται στα 35€.

Διαδικασία Πώλησης

Κατά την αγορά του εισιτηρίου, κάθε φίλαθλος θα πρέπει να συμπληρώσει το ονοματεπώνυμό του με λατινικούς χαρακτήρες, ακριβώς όπως αναγράφεται στο έγγραφο ταυτοποίησης που θα έχει μαζί του, καθώς και τον αριθμό της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του.

Εφιστούμε την προσοχή όλων στην ορθή συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων, καθώς, σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία, θα πραγματοποιηθεί πλήρης ταυτοποίηση των εισιτηρίων με τους φιλάθλους που θα εισέλθουν στο γήπεδο, όπως ακριβώς συνέβη και στην περσινή αναμέτρηση με τη Fiorentina.

Η διάθεση των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις:

1η Φάση – Προτεραιότητα (έως 26/10 και ώρα 12:00)

Προτεραιότητα στην αγορά θα έχουν οι φίλαθλοι που είχαν προμηθευτεί ατομικά, μέσω διαδικτύου, εισιτήρια και για τους δύο προηγούμενους εκτός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες της ομάδας μας με τη Shakhtar Donetsk και τη Manchester City.

Οι εν λόγω φίλαθλοι έχουν ήδη λάβει ενημερωτικό email με αναλυτικές οδηγίες για την διαδικασία αγοράς. Παρακαλούμε να ελέγξετε έγκαιρα την αλληλογραφία σας και σε περίπτωση που κάποιος φίλαθλος πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις αλλά δεν έχει λάβει το σχετικό email, παρακαλείται να επικοινωνήσει το συντομότερο δυνατό με το Τμήμα Εισιτηρίων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση tickets@aekfc.gr.

*Εξαιρούνται όσοι φίλαθλοι προμηθεύτηκαν εισιτήριο μέσω Λέσχης Φίλων ΑΕΚ.

2η Φάση – Ελεύθερη Πώληση (από 26/10 και ώρα 16:00)

Θα ακολουθήσει ελεύθερη πώληση για κάθε φίλαθλο που επιθυμεί να προμηθευτεί εισιτήριο, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Οι φίλαθλοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τη διαδικασία προαγοράς εισιτηρίου, θα το παραλάβουν σε δεύτερο χρόνο από το αρμόδιο τμήμα της γηπεδούχου ομάδας.

Μπορείτε να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας από την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΕΚ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ΕΔΩ».

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