Από πεντάρα σε πεντάρα στα πέταλα ολόκληρης της γης!

Πέντε την Κυριακή με τον Αστέρα στο ΟΑΚΑ, αλλά πέντε την Πέμπτη στο Αλμάτι 4000 μακριά και μόλις 200 χιλιόμετρα από την Κίνα. Θύμα του Παναθηναϊκού ήταν η Καιράτ, που είχε να δεχθεί πέντε γκολ στην έδρα της από το παιχνίδι πέρυσι με την Ρεάλ για το τσάμπιονς λιγκ. Η ομάδα του Νίστρουπ δεν άφησε την Καϊράτ να πάρει ανάσα από τα πρώτα λεπτά και στο 5 προηγήθηκε με τον Ταμπόρδα από σέντρα του Κυριακόπουλου και μετά από ωραία χτισμένη επίθεση.

Η Καϊράτ πίεζε ψηλά, ο Παναθηναϊκός για λίγο έκανε κάποια λάθη στο χτίσιμο της επίθεσης και οι Καζάκοι είχαν ένα καλό σουτ που δεν βρήκε στόχο, αλλά όσο πέρναγε η ώρα τόσο πιο εύκολα έσπαγε το πρέσινγκ της Καϊράτ και έφθανε είτε σε ευκαιρία είτε σε γκολ. Από πάσα του Λούζα ο Τετέι έχασε το τετ-α-τετ, αλλά λίγο αργότερα πάλι από πάσα του Λούζα ο Ντέσερς ανατράπηκε μέσα στην περιοχή το πέναλτι δόθηκε και έκανε ο ίδιος το 0-2.Ο Παναθηναϊκός σε αυτό το πρώτο ημίχρονο είχε και ένα γκολ, που ακυρώθηκε για εκατοστά μετά από κεφαλιά του Πάλμερ στο δοκάρι και πλασέ του Τεττέι.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Νίστρουπ μπήκε να τελειώσει το παιχνίδι και το έκανε. Ο Τεττέι έγινε δημιουργός και από δική του πάσα ο Ντέσερς έκανε το 0-3, ενώ ο Τεττέι κέρδισε και το φάουλ, που εκτέλεσε εντυπωσιακά ο Κάνγκουα και έκανε το 0-4. Το πέμπτο γκολ το έβαλε ο Ραστόντερ, που ήρθε από τον πάγκο μαζί με τον Κάνγκουα και αξιοποίησε την πάσα μέσα από κόντρες του Τεττέι.

Το λάθος που ήρθε το 1-5 δεν αλλάζει την πολύ καλή εικόνα της ομάδας, ούτε μία, δύο ευκαιρίες που έκανε η Καϊράτ, όταν έγιναν όλες οι αλλαγές και βγήκαν οι κορυφαίοι Λούζα και Ντέσερς από το παιχνίδι.

Μάλιστα ο Παναθηναϊκός έψαξε και το έκτο γκολ, αλλά η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι στο σουτ του Πελίστρι , που ήρθε και αυτός από τον πάγκο και μαζί με τους Ραστόντερ, Κάνγκουα ήταν πολύ δραστήριοι.

Το 0-5 έδωσε το δικαίωμα στον Νίστρουπ να βάλει και τον Κάτρη και να δώσει ανάσες στον Ντε Φράι.. Στο αρχικό σχήμα έγιναν έξι αλλαγές και ο Τσάπρας με τον Πάλμερ έπαιξαν μετά από καιρό και ήταν πολύ καλοί.

Πλέον ο Παναθηναϊκός έχει δύο νίκες στο Conferrence League με συντελεστή 7-2 και αν κερδίσει και την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο ΟΑΚΑ θα έχει εξασφαλίσει την πρόκριση και μετά θα πηγαίνει, για όσο το δυνατόν καλύτερο πλασάρισμα.

Στο Αλμάτι βρέθηκαν 200 ηρωϊκοί οπαδοί του Παναθηναϊκού, που έκαναν τόσα χιλιόμετρα, για να δουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα και αξίζουν πολλά respect. Το σύνθημα της 13 "σε όλα τα πέταλα της γης" βρήκε απόλυτη εφαρμογή στο Αλμάτι.

Προχωράμε ταπεινά και πάμε για απόβαση στον Βόλο την Κυριακή εκεί, που το ματς θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και θέλει μεγάλη προσοχή.