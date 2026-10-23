«Όταν γλιστράτε από τους νόμους υπάρχει ο νόμος του Γιαννακόπουλου που πάντα επιβάλλεται»

Με ανάρτησή του ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος απαντά στην ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός και επιχειρεί να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.

«Όταν γλιστράτε από τους νόμους υπάρχει ο νόμος του Γιαννακόπουλου που πάντα επιβάλλεται»
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Μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απαντά στην... εξαφανισμένη ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία όχι μόνο δεν παίρνει θέση για όσα πρωτόγνωρα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ, με το σκάνδαλο του Λιόλιος Gate να αποτελεί τόσες μέρες πρώτο θέμα στα εγχώρια και διεθνή μέσα, αλλά μέσω μιας καθυστερημένης χρονικά ανάρτησης βρήκε χρόνο να συντάξει ανακοίνωση κατά του κ. Γιαννακόπουλου.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέβασε ένα instagram story στο οποίο λέει χαρακτηριστικά: «Εγώ θα ανεβάσω όλη την ανακοίνωση σας αυτούσια, για να πάρει ακόμα μεγαλύτερη έκθεση η ανακοίνωσή σας για να την διαβάσουν όλοι, όλοι. Και θα την κρατήσω, γιατί λέτε πράγματα μέσα τα οποία πολύ σύντομα… Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό και τι έρχεται. Γιατί το να λέτε ότι δεν είστε, εκθέτει και άλλους ή θα εκθέσει και άλλους».

Στη συνέχεια έχει ανεβάσει την ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός και έχει υπογραμμίσει το 3ο υστερόγραφο, το οποίο έγραφε χαρακτηριστικά «Όλα στην ώρα τους», προ οικονομώντας για ακόμα μια φορά τη δικαίωση τόσο του ίδιου όσο και όλων των φίλων του Ελληνικού μπάσκετ, που αναμένεται να έρθει το επόμενο διάστημα.

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Τέλος, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απαντά με ένα τρίτο βίντεο στο οποίο ακούγεται να λέει:

«Και όπως ξέρετε πού καλά, όσες φορές κατά λάθος γλιστράτε από κανά νόμο, υπάρχει ο νόμος του Γιαννακόπουλου έτσι. Πάντα επιβάλλεται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Είτε έτσι είτε αλλιώς, ποιος είναι μέσα, ποιος είναι έξω, μπρος πίσω αριστερά, δεξιά, το ξέρετε, το ξέρω. Ελπίζω να μαθευτεί με τον σωστό τρόπο”.

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