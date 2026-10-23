Πού θα δείτε την αναμέτρηση του Τσιτσιπά για τους «4» του Almaty Open - Η ώρα και το κανάλι

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται ένα βήμα μακριά από τον δεύτερο φετινό του τελικό σεζόν, καθώς το Σάββατο (24/10) θα αντιμετωπίσει τον Νικολόζ Μπασιλασβίλι με στόχο την πρόκριση στον τελικό του τουρνουά.

Το πρωί της Παρασκευής κέρδισε άνετα με 2-0 σετ (6-3, 6-4) τον Αυστραλού Τζέιμς Ντάκγουορθ και εξασφάλισε την πρόκρισή του στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο Έλληνας τενίστας, Νο. 39 στην παγκόσμια κατάταξη, θα βρει απέναντί του τον Γεωργιανό qualifier, ο οποίος βρίσκεται στο Νο. 128 της κατάταξης. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στη 13:00, με τηλεοπτική μετάδοση από το Magenta Sport 6.

Το προβάδισμα του Τσιτσιπά και η παράδοση των μεταξύ τους αγώνων

Ο Τσιτσιπάς έχει θετικό απολογισμό στις προηγούμενες αναμετρήσεις του με τον Μπασιλασβίλι, καθώς προηγείται με 3-1 στις μεταξύ τους αναμετρήσεις στο tour. Ωστόσο, οι δύο αθλητές έχουν να συναντηθούν στο κορτ εδώ και τέσσερα χρόνια, στοιχείο που προσθέτει ενδιαφέρον στην επικείμενη μονομαχία τους.

Με βάση την παγκόσμια κατάταξη και την έως τώρα πορεία του, ο Έλληνας πρωταθλητής έχει τον πρώτο λόγο για την πρόκριση. Αυτό, πάντως, δεν σημαίνει ότι μπορεί να υποτιμήσει τον αντίπαλό του, καθώς ο Γεωργιανός διαθέτει την ποιότητα να γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνος, εφόσον βρεθεί σε καλή αγωνιστική ημέρα.

Ποιοι διεκδικούν το άλλο εισιτήριο για τον τελικό

Το δεύτερο ζευγάρι των ημιτελικών θα προκύψει από τις αναμετρήσεις Ντανιίλ Μεντβέντεφ – Τερένς Ατμάν και Αλεξάντερ Μπούμπλικ – Κάρεν Χατσάνοφ.

Ο Τσιτσιπάς, από την πλευρά του, θέλει να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία και να διεκδικήσει την παρουσία του σε ακόμη έναν τελικό μέσα στο 2026, συνεχίζοντας την προσπάθειά του για μια σημαντική διάκριση στη φετινή αγωνιστική περίοδο.