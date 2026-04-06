Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (06/04) - Πού θα δείτε το Ελλάδα - Ουγγαρία και πρεμιέρα Τσιτσιπά
Eurokinissi Sports
Onsports Team 06 Απριλίου 2026, 09:31
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Μ. Δευτέρας (06/04).

Την πρώτη της «υποχρέωση» στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου δίνει το απόγευμα η Εθνική Ελλάδας στο πόλο. Το αντιπροσωπευτικό μας «συγκρότημα» υποδέχεται στην Αλεξανδρούπολη την Ουγγαρία, με το πρώτο σπριντ να έχει οριστεί για τις 17:30 και τηλεοπτικά θα καλυφθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Παράλληλα, στις 16:00 θα ξεκινήσει τις εμφανίσεις του στο τουρνουά του Μόντε Κάρλο ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας πρωταθλητής θα αντιμετωπίσει τον Φραντσίσκο Σερούντολο και το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 7HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μόντε Κάρλο

13:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ουντινέζε – Κόμο Serie A

14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Πόρτσμουθ – Όξφορντ Championship

16:00 COSMOTE SPORT 7 HD Στέφανος Τσιτσιπάς – Φραντσίσκο Σερούντολο ATP Masters 1000 2026Μόντε Κάρλο

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Λέτσε – Αταλάντα Serie A

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γουότφορντ – Τσάρλτον Championship

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ίπσουιτς – Μπέρμιγχαμ Championship

17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ουγγαρία World Cup

18:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τουρκ Τέλεκομ – Ερόκσπορ Turkish Basketball Super League

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Γιουβέντους – Τζένοα Serie Α

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Σουόνσι – Μίντλεσμπρο Championship

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕ Ψυχικού – Κόροιβος Elite League

21:30 Novasports Start Σπόρτινγκ Χιχόν – Ρεάλ Σοσιεδάδ Β’ Ισπανίας

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Νάπολι – Μίλαν Serie A

22:00 Novasports Prime Τζιρόνα – Βιγιαρεάλ La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Χαλ – Κόβεντρι Championship

22:45 COSMOTE SPORT 7 HD Κάζα Πία – Μπενφίκα Liga Portugal



