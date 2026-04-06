Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (06/04) - Πού θα δείτε το Ελλάδα - Ουγγαρία και πρεμιέρα Τσιτσιπά
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Μ. Δευτέρας (06/04).
Την πρώτη της «υποχρέωση» στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου δίνει το απόγευμα η Εθνική Ελλάδας στο πόλο. Το αντιπροσωπευτικό μας «συγκρότημα» υποδέχεται στην Αλεξανδρούπολη την Ουγγαρία, με το πρώτο σπριντ να έχει οριστεί για τις 17:30 και τηλεοπτικά θα καλυφθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Παράλληλα, στις 16:00 θα ξεκινήσει τις εμφανίσεις του στο τουρνουά του Μόντε Κάρλο ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας πρωταθλητής θα αντιμετωπίσει τον Φραντσίσκο Σερούντολο και το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 7HD.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μόντε Κάρλο
13:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ουντινέζε – Κόμο Serie A
14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Πόρτσμουθ – Όξφορντ Championship
16:00 COSMOTE SPORT 7 HD Στέφανος Τσιτσιπάς – Φραντσίσκο Σερούντολο ATP Masters 1000 2026Μόντε Κάρλο
16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Λέτσε – Αταλάντα Serie A
17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γουότφορντ – Τσάρλτον Championship
17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ίπσουιτς – Μπέρμιγχαμ Championship
17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ουγγαρία World Cup
18:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τουρκ Τέλεκομ – Ερόκσπορ Turkish Basketball Super League
19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Γιουβέντους – Τζένοα Serie Α
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Σουόνσι – Μίντλεσμπρο Championship
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕ Ψυχικού – Κόροιβος Elite League
21:30 Novasports Start Σπόρτινγκ Χιχόν – Ρεάλ Σοσιεδάδ Β’ Ισπανίας
21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Νάπολι – Μίλαν Serie A
22:00 Novasports Prime Τζιρόνα – Βιγιαρεάλ La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Χαλ – Κόβεντρι Championship
22:45 COSMOTE SPORT 7 HD Κάζα Πία – Μπενφίκα Liga Portugal