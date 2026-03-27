Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός - Μονακό, Ελλάδα - Παραγουάη και το Κύπελλο γυναικών
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα με τις LIVE αθλητικές μεταδόσεις σήμερα, Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026.
Η αναμέτρηση Παναθηναϊκός AKTOR – Μονακό για την Euroleague, το διεθνές φιλικό της Εθνικής Ελλάδας με την Παραγουάη και το Final 4 του Κυπέλλου μπάσκετ γυναικών ξεχωρίζουν από το μενού της Παρασκευής (27/3).
Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:
15:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι ΗΠΑ (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
16:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πρωτέας Βούλας – Παναθηναϊκός allwyn FInal 4 Κυπέλλο Μπάσκετ Γυναικών
16:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι ΗΠΑ (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
17:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι ΗΠΑ (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
19:45 Novasports 4HD Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague
20:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι ΗΠΑ (Δοκιμές)
21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι ΗΠΑ (Δοκιμές)
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαϊάμι (1ος Ημιτελικός)
21:00 ALPHA Ελλάδα – Παραγουάη Φιλικός Αγώνας
21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Μονακό Euroleague
21:30 Novasports 6HD Μπασκόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague
21:30 Novasports 5HD Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας Euroleague
21:30 Novasports 2HD Παρτίζαν – Βαλένθια Euroleague
21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Μίλων Volley League Ανδρών
21:45 Novasports Premier League Αγγλία – Ουρουγουάη Φιλικός Αγώνας
21:45 Novasports Start Ελβετία – Γερμανία Φιλικός Αγώνας
21:45 Novasports 3HD Ολλανδία – Νορβηγία Φιλικός Αγώνας
21:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι ΗΠΑ (Δοκιμές)
22:00 Novasports 1HD Ισπανία – Σερβία Φιλικός Αγώνα