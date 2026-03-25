Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/03) - Με ΠΑΟΚ-Μύκονος, ντέρμπι Δικέφαλων και Euroleague
Onsports Team 25 Μαρτίου 2026, 09:41
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (25/03).

Η εξ αναβολής αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Μύκονο για την 17 αγωνιστική της Basketball League ξεχωρίζει από το πρόγραμμα. Οι δύο ομάδες θα κοντραριστούν στις 18:00 με μετάδοση από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Παράλληλα, ντέρμπι γυναικών για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας θα φιλοξενηθεί στην Θεσσαλονίκη, όπου ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ στις 16:00 με μετάδοση από το Youtube του Ερασιτέχνη του «Δικέφαλου του Βορρά», ενώ δράση υπάρχει και στην Volley League Γυναικών.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

16:00 AC PAOK TV (Youtube) ΠΑΟΚ - ΑΕΚ Ημιτελικά Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών

17:00 AC PAO TV (Youtube) Παναθηναϊκός - Θέτιδα Βούλας Α1 Γυναικών Volley League

17:00 Mega News Ολυμπιακός - ΖΑΟΑΝ Α1 Γυναικών Volley League

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson GBL

18:00 ΕΡΤ Sports 1 ΝΟ Βουλιαγμένης – ΓΣ Απόλλων Σμύρνης Πόλο

19:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μαϊάμι τένις

19:45 ΕΡΤ Sports 2 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού Πατινάζ

19:45 Mega News Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα UEFA Women’s Champions League

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος Betsson – AEK Α1 Γυναικών Volley League

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαϊάμι

21:30 Novasports Prime Μπασκόνια – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

21:30 COSMOTE SPORT 7 HD Άαλστ – Μιλάνο CEV Challenge Cup βόλεϊ



