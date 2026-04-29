Ο Κέντρικ Ναν στο OnSports: «Κλειδιά η σκληράδα και η άμυνα, τώρα το μόνο που μετράει είναι...»

Ο Κέντρικ Ναν μίλησε στο OnSports για το 1-0 του Παναθηναϊκού AKTOR επί της Βαλένθια, το Game 2 της σειράς και τον Κώστα Σλούκα.

Ηλίας Λαλιώτης

Ο Κέντρικ Ναν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR επί της Βαλένθια, με το οποίο οι «πράσινοι» έκαναν το 1-0 στη σειρά των playoffs της EuroLeague.

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ τελείωσε το ματς με 21 πόντους με 5/8 δίποντα, 3/10 τρίποντα και 2/4 βολές, δύο ριμπάουντ, μία ασίστ και ένα κλέψιμο, ενώ πέτυχε τη βολή που έκρινε τον νικητή.

Μιλώντας στο OnSports μετά το τέλος της αναμέτρησης αναφέρθηκε στα στοιχεία που έφεραν το break για τον Παναθηναϊκό και όσα πρέπει να κάνει η ομάδα του στο Game 2.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κέντρικ Ναν:

«Ήταν το πρώτο παιχνίδι της σειράς. Κρίνεται στις τρεις νίκες, έτσι είναι τα playoffs. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το επόμενο. Η σκληράδα που είχαμε ήταν το κλειδί για να πάρουμε τη νίκη και η εμπειρία που έχουμε. Πλέον είμαι βετεράνος στα playoffs, έχω παίξει 5 χρονιές μαζί με αυτά του NBA. Ελέγξαμε τον ρυθμό και μπορέσαμε να πετύχουμε περισσότερους πόντους από αυτούς» είπε αρχικά ο Αμερικανός και στη συνέχεια αναφέρθηκε στο Game 2 της σειράς:

«Μπορούμε να παίξουμε λίγο καλύτερα στην επίθεση σε σχέση με το πρώτο ματς, αλλά κλειδί θα είναι και πάλι η άμυνά μας. Το μόνο που μετράει στο τέλος είναι να έχεις έναν πόντο παραπάνω όταν το ρολόι δείξει μηδέν. Αυτός είναι ο στόχος μας και στο Game 2».

Τέλος, αναφέρθηκε και στην απουσία του Κώστα Σλούκα: «Μας λείπει πολύ, αλλά έχουμε ποιοτικό ρόστερ και κάποια άλλα παιδιά βγαίνουν μπροστά. Θα τον περιμένουμε να επιστρέψει. Μας μίλησε πριν το ματς και βγήκαμε για να νικήσουμε».

