Δύο αστέρια και πέντε σερί αποκλεισμοί - Τι κάνει ο Παναθηναϊκός με μειονέκτημα έδρας στα playoffs

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζεται για τα playoffs της EuroLeague κόντρα στη Βαλένθια και το OnSports θυμάται τις προηγούμενες σειρές που αγωνίστηκε με μειονέκτημα έδρας.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε το καθήκον του κόντρα στη Μονακό στο Telekom Center Athens για τα play-in της EuroLeague και πήρε το εισιτήριο για τα playoffs ως έβδομος στη βαθμολογία.

Αυτό σημαίνει πως θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια με μειονέκτημα έδρας, με το πρώτο παιχνίδι να γίνεται την Τρίτη (28/4, 21:45) στη Roig Arena.

Αυτή θα είναι η 26 σειρά playoffs στην οποία συμμετέχει ο Παναθηναϊκός από το 1993 και μετά, μετρώντας μέχρι τώρα 15 προκρίσεις και 10 αποκλεισμούς.

Από αυτές τις σειρές οι τέσσερις ήταν για τη φάση των «16» (επί FIBA) κι άλλες 21 στη φάση των «8».

Συνολικά ο Παναθηναϊκός έχει δώσει επτά σειρές για τα προημιτελικά της EuroLeague με μειονέκτημα έδρας.

Στις δύο πρώτες, όχι μόνο πήρε θριαμβευτικές προκρίσεις, αλλά εν συνεχεία έφτασε και μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου. Το 1996 απέκλεισε την Μπενετόν Τρεβίζο επικρατώντας στο τρίτο ματς της σειράς με 64-65, χάρη στην τάπα του Βράνκοβιτς στον Ρέμπρατσα, για να ράψει το πρώτο ευρωπαϊκό αστέρι του λίγο καιρό αργότερα στο Παρίσι.

Το 2011 ήταν η σειρά της Μπαρτσελόνα να πέσει θύμα του Τριφυλλιού. Ο Παναθηναϊκός έχασε το πρώτο παιχνίδι στη Βαρκελώνη στο νήμα (83-82). Ίσως ποτέ άλλοτε ήττα να μην έχει κάνει τόσο πολύ κόσμο να πιστέψει ότι αυτή η ομάδα μπορεί να τα καταφέρει απέναντι στο απόλυτο φαβορί. Το βασικό είναι ότι το είχαν ήδη πιστέψει οι παίκτες. Όλοι… Χωρίς μεγάλα λόγια, πιστεύοντας στις δυνάμεις τους, θέλοντας να αποδείξουν πως όσοι τους αμφισβήτησαν έκαναν λάθος, πήραν τη νίκη στο δεύτερο παιχνίδι στο Παλαού Μπλάου Γκράνα (71-75).

Το πλεονέκτημα της έδρας πέρασε στα χέρια της ελληνικής ομάδας. Και το εκμεταλλεύτηκε. Νίκησε 76-74 στον τρίτο αγώνα και 78-67 στον τέταρτο με το κλειστό του ΟΑΚΑ κατάμεστο από κόσμο και παλμό! Το 3-1 έστειλε τον Παναθηναϊκό στο φάιναλ φορ της Βαρκελώνης, όπου κατέκτησε το 6ο ευρωπαϊκό του τρόπαιο.

Ωστόσο, έκτοτε, έχει βρεθεί άλλες πέντε φορές με μειονέκτημα έδρας στα playoffs της EuroLeague, μετρώντας πέντε σερί αποκλεισμούς. Δύο φορές από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και από μία από τις ισπανικές Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα και Μπασκόνια (Λαμποράλ Κούτσα τότε).

Δείτε παρακάτω τις σειρές playoffs των «πράσινων» με μειονέκτημα έδρας:

1995/96 «8» Μπενετόν Τρεβίζο-Παναθηναϊκός 1-2

2010/11 «8» Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 1-3

2012/13 «8» Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 3-2

2013/14 «8» ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Παναθηναϊκός 3-2

2014/15 «8» ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Παναθηναϊκός 3-1

2015/16 «8» Λαμποράλ Κούτσα-Παναθηναϊκός 3-0

2018/19 «8» Ρεάλ Μαδρίτης-Παναθηναϊκός 3-0



