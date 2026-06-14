Η Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης - Το έπος του '87 (photos+video)

Το ελληνικό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επικράτησε στον τελικό της Σοβιετικής Ένωσης 103-101 με δύο εύστοχες βολές του Αργύρη Καμπούρη στη λήξη της παράτασης. Η Ελλάδα αναζητούσε ένα θαύμα κι αυτό ήρθε από τους 12 διεθνείς του Κώστα Πολίτη, που ανέβασαν στην πλάτη τους όλους τους Έλληνες. Οι παίκτες της ελληνικής ομάδας πραγματοποίησαν μία μεγάλη εμφάνιση (ο Γκάλης πέτυχε 40 και ήταν πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με 296, ενώ οι υπόλοιποι σκόρερ ήταν: Φασούλας 12, Γιαννάκης 10, Καμπούρης 10, Χριστοδούλου 10, Ανδρίτσος 10, Ιωάννου 8, Ρωμανίδης 3, Φιλίππου, Σταυρόπουλος, Καρατζάς και Λινάρδος).

Το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε ομαδικό άθλημα στην ιστορία της Ελλάδας, αποτέλεσε το εφαλτήριο για την εξέλιξη του αθλήματος, ανοίγοντας το δρόμο για τις μετέπειτα επιτυχίες σε εθνικό και συλλογικό επίπεδο. Οι εκδηλώσεις λατρείας από τους Έλληνες φιλάθλους κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, από τις 3 έως τις 14 Ιουνίου του 1987, παραμένουν μέχρι και σήμερα η πιο ζωντανή εικόνα στο μυαλό όλων! Με τον τίτλο αυτό η Ελλάδα αναγνωρίστηκε διεθνώς για πρώτη φορά στα ομαδικά αθλήματα.

Η πορεία προς την κορυφή…

03/06/87 Ελλάδα - Ρουμανία 109-77 (60-49 ημ.)

Ελλάδα: Γκάλης 44, Σταυρόπουλος, Γιαννάκης 8 (1), Λινάρδος 4, Καμπούρης 6, Καρατζάς 2, Ρωμανίδης 3, Φιλίππου 12, Φασούλας 20, Ιωάννου 2, Χριστοδούλου 6 (1), Ανδρίτσος 2.

Ρουμανία: Ερμουράκε 10, Αρντελεάν 5, Ιονέσκου 8, Τσέρνατ 9, Μπραντιστεάνου 14 (2), Νικολέσκου, Νετολίσκι 5 (1), Πόπα 2, Ντάβιντ 2, Βινιρεάνου 12.

04/06/87 Ελλάδα - Γιουγκοσλαβία 84-78 (42-49 ημ.)

Ελλάδα: Γκάλης 44, Γιαννάκης 11 (1), Φασούλας 8, Καμπούρης 5, Φιλίππου 4, Ανδρίτσος 2, Σταυρόπουλος 1, Ρωμανίδης, Χριστοδούλου 9 (2).

Γιουγκοσλαβία: Ντ. Πέτροβιτς 18 (2), Αλ. Πέτροβιτς 5 (1), Πάσπαλι 24 (2), Κούκοτς 2, Γκρμπόβιτς 11 (3), Ράντοβιτς 2, Ραντοβάνοβιτς 10, Βράνκοβιτς 2, Τσβετίτσιανιν 4, Τζόρτζεβιτς.

05/06/87 Ισπανία - Ελλάδα 106-89 (55-38 ημ.)

Ισπανία: Βιγιακάμπα 12, Σαν Επιφάνιο 27, Σιμπίλιο 9 (2), Χιμένεθ 24, Ρομάι 19, Μοντέρο 15 (1), Σολοθάμπαλ.

Ελλάδα: Γκάλης 35 (1), Γιαννάκης 17 (3), Καμπούρης 1, Ρωμανίδης 8 (2), Φασούλας 20, Χριστοδούλου 8, Ανδρίτσος, Σταυρόπουλος, Λινάρδος.

06/06/87 Ρωσία - Ελλάδα 69-66 (30-37 ημ.)

Ρωσία: Βολκόφ 2, Έντεν, Γιοβάισα 9 (1), Βάλτερς 4, Παγκράσκιν 5, Χομίτσιους 5 (1), Μπαμπένκο 11, Τιχονένκο 9 (1), Μαρτσουλιόνις 22 (3), Τσατσένκο 2.

Ελλάδα: Γκάλης 31 (1), Γιαννάκης 9 (1), Καμπούρης 7, Φασούλας 13, Ιωάννου 2, Χριστοδούλου 4, Ρωμανίδης, Σταυρόπουλος, Ανδρίτσος.

07/06/87 Ελλάδα - Γαλλία 82-69 (38-38 ημ.)

Ελλάδα: Γκάλης 34 (2), Γιαννάκης 10 (2), Καμπούρης 10, Ρωμανίδης 7 (1), Ανδρίτσος 4, Φασούλας 5, Χριστοδούλου 12, Ιωάννου.

Γαλλία: Ιφναγκέλ 9 (1), Ντεμορί 12 (2), Ντακουρί 15 (1), Ντιμπουισόν 11 (3), Οστρόφσκι 10, Μπρεσάντ 2, Ντεγκανίς 2, Μπενιό 4, Βεστρίς 4, Τσαμ.

Προημιτελική Φάση

10/06/87 Ελλάδα - Ιταλία 90-78 (49-35 ημ.)

Ελλάδα: Γκάλης 38 (1), Γιαννάκης 22 (4), Καμπούρης 14, Φασούλας 9, Ιωάννου 4, Χριστοδούλου 3 (1).

Ιταλία: Μοντέκι 5 (1), Τζεντίλε 5 (1), Μανίφικο 14, Τονούτ 12, Κόστα 4, Βιλάλτς 5 (1), Ρίβα 23 (3), Μοραντότι 2, Καρέρα 8, Μπρουμαμόντι.

Ημιτελική Φάση

12/06/87 Ελλάδα - Γιουγκοσλαβία 81-77 (35-45 ημ.)

Ελλάδα: Γκάλης 30 (1), Γιαννάκης 14 (2), Ανδρίτσος 8, Φασούλας 11, Χριστοδούλου 18 (3), Σταυρόπουλος, Ιωάννου, Καμπούρης, Φιλίππου.

Γιουγκοσλαβία: Ντ. Πέτροβιτς 22 (3), Αλ. Πέτροβιτς 4, Κούκοτς 3 (1), Πάσπαλι 9 (1), Γκρμπόβιτς 14 (3), Ράντοβιτς 1, Ραντοβάνοβιτς 2, Ντίβατς 13, Τσβετίτσιανιν 9 (1), Βράνκοβιτς.

Τελικός

14/06/87 Ελλάδα - Ρωσία 103-101 (89-89 κ.α.)

Ελλάδα (Κώστας Πολίτης) Γκάλης 40 (1), Γιαννάκης 10 (2), Καμπούρης 10, Χριστοδούλου 10 (2), Φασούλας 12, Ανδρίτσος 10, Ιωάννου 8 (1), Ρωμανίδης 3, Φιλίππου.

Ρωσία (Αλεξάντερ Γκομέλσκι) Βάλτερς 23 (4), Μαρτσουλιόνις 16, Χομίτσιους 10, Τσατσένκο 14, Γιοβάισα 17 (4), Βολκόφ 4, Ταρακάνοφ 5, Γκομπόροφ 4, Τιχονένκο, Μπαμπένκο, Παγκράσκιν 8.

Όλα τα αποτελέσματα του Ευρωμπάσκετ

1η αγωνιστική

Ισραήλ - Τσεχοσλοβακία 99-83

Πολωνία - Ολλανδία 91-84

Ισπανία - Γαλλία 111-70

Ελλάδα - Ρουμανία 109-77

Γιουγκοσλαβία - Ρωσία 93-100

2η αγωνιστική

Ισραήλ - Ολλανδία 60-61

Ρουμανία - Ισπανία 98-116

Πολωνία - Ιταλία 87-99

Ρωσία - Γαλλία 107-78

Τσεχοσλοβακία - Γερμανία 95-72

Ελλάδα - Γιουγκοσλαβία 84-78

3η αγωνιστική

Ρωσία - Ρουμανία 121-74

Ολλανδία - Ιταλία 71-95

Ισραήλ - Γερμανία 107-112

Τσεχοσλοβακία - Πολωνία 84-87

Ελλάδα - Ισπανία 89-106

Γιουγκοσλαβία - Γαλλία 88-83

4η αγωνιστική

Γερμανία - Πολωνία 90-86

Ολλανδία - Τσεχοσλοβακία 89-108

Γαλλία - Ρουμανία 95-83

Γιουγκοσλαβία - Ισπανία 94-76

Ισραήλ - Ιταλία 79-99

Ελλάδα - Ρωσία 66-69

5η αγωνιστική

Γιουγκοσλαβία - Ρουμανία 120-78

Γερμανία - Ολλανδία 76-75

Ισραήλ - Πολωνία 77-83

Ισπανία - Ρωσία 88-104

Ιταλία - Τσεχοσλοβακία 90-66

Γαλλία - Ελλάδα 69-82

Προημιτελική Φάση

Ρωσία - Τσεχοσλοβακία 110-91

Ισπανία - Γερμανία 107-77

Ιταλία - Ελλάδα 78-90

Πολωνία - Γιουγκοσλαβία 81-128

Ημιτελική Φάση

Ρωσία - Ισπανία 113-96

Ελλάδα - Γιουγκοσλαβία 81-77

Τελικός

Ελλάδα - Ρωσία 103-101

Τελική κατάταξη: 1. Ελλάδα, 2. Ρωσία, 3. Γιουγκοσλαβία, 4. Ισπανία. 5. Ιταλία, 6. Γερμανία, 7. Πολωνία, 8. Τσεχοσλοβακία, 9. Γαλλία, 10. Ολλανδία, 11. Ισραήλ, 12. Ρουμανία.

Τα τελευταία λεπτά του τελικού



