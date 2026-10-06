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Ολυμπιακός: Άνετη νίκη με 3-0 επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στην πρεμιέρα του Βαλκανικού Κυπέλλου

Με το δεξί ξεκίνησε ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στο Βαλκανικό Κύπελλο, επικρατώντας 3-0 σετ της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στη Στρούμιτσα.

Ολυμπιακός: Άνετη νίκη με 3-0 επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στην πρεμιέρα του Βαλκανικού Κυπέλλου
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Το πρώτο σετ ήταν ανταγωνιστικό μόνο στα πρώτα λεπτά, με την ΤΣΣΚΑ να προηγείται 7-6. Ο Ολυμπιακός, όμως, απάντησε με ένα εντυπωσιακό σερί 6-0, πήρε τα ηνία και έφτασε εύκολα στο 25-13. Στο δεύτερο σετ η ομάδα του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς μπήκε από νωρίς σε θέση οδηγού, προηγήθηκε 12-8 και χωρίς να απειληθεί ουσιαστικά έφτασε στο 25-18, κάνοντας το 2-0.

Το τρίτο σετ εξελίχθηκε σε μονόλογο. Οι «ερυθρόλευκες» προηγήθηκαν 8-2 και στη συνέχεια εκτόξευσαν τη διαφορά, φτάνοντας στο 21-3. Η Γάλλου έβαλε την τελευταία πινελιά, διαμορφώνοντας το 25-6 και το τελικό 3-0.

Πρώτη σκόρερ του Ολυμπιακού ήταν η Κριβοσίσκα με 15 πόντους, έχοντας έξι επιθέσεις, πέντε άσους και τέσσερα μπλοκ. Η Μλεΐνκοβα πρόσθεσε 14 πόντους, ενώ διψήφια ήταν και η Ανδρικοπούλου με 10.

Ο Ολυμπιακός έκανε έτσι ιδανικό ξεκίνημα στη διοργάνωση και έβαλε τις βάσεις τόσο για την κατάκτηση του τροπαίου όσο και για την πρόκριση στη φάση των «64» του CEV Challenge Cup. Επόμενος αντίπαλος για τις «ερυθρόλευκες» είναι η Ντρίτα από το Κόσοβο, την Τετάρτη (07/10) στις 18:00 στη Στρούμιτσα.

Τα σετ: 25-13, 25-18, 25-6.

Ολυμπιακός (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Χατζηευστρατιάδου 4 (2/4 επ., 2 μπλοκ), Ανδρικοπούλου 10 (9/16 επ., 1 άσος), Τραμπάλι 7 (7/23 επ., 42% υπ. - 33% άριστες), Σαφμάστερ 6 (5/6 επ., 1 μπλοκ), Κριβοσίσκα 15 (6/6 επ., 5 άσοι, 4 μπλοκ), Μλεΐνκοβα 14 (11/18 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ, 50% υπ. - 10% άριστες) / Αρτακιανού (λ., 50% υπ. - 33% άριστες), Σαμπάτη, Γάλλου 1 (1 άσος), Ζαφειρίου 1 (1/1 επ.), Τερζόγλου 4 (3/4 επ., 1 μπλοκ), Κωνσταντίνου 2 (2/2 επ., 67% υπ. - 67% άριστες), Μπάνιστερ 4 (4/6 επ.).

ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Ιβάνοβα): Αντόνοφ, Οκόρο 12 (12/25 επ., 31% υπ. - 9% άριστες), Μίτεβα 7 (5/18 επ., 2 άσοι), Καμένσκα 2 (2/13 επ.), Πεϊτσέβα 5 (4/19 επ., 1 άσος, 25% υπ. - 8% άριστες), Εφρέμοβα 1 (1/4 επ.) / Σαλαμπασέβα (λ., 45% υπ. - 36% άριστες), Κούνεβα, Στανισλάνοβα, Ιβάνοβα, Σλάβτσεβα, Ντιμιτρόβα (λ.).

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