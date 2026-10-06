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Νέο ρεκόρ για τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό - Ξεπέρασε τα 16 χιλιάδες μέλη

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται η διάθεση των καρτών μέλους του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου, με τον αριθμό να φτάνει πλέον τις 16.054 και να αποτελεί νέο ιστορικό ρεκόρ.

Νέο ρεκόρ για τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό - Ξεπέρασε τα 16 χιλιάδες μέλη
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Οι φίλοι του Παναθηναϊκού συνεχίζουν να στηρίζουν έμπρακτα τα ερασιτεχνικά τμήματα του συλλόγου, ανταποκρινόμενοι μαζικά στο κάλεσμα για την έκδοση της κάρτας μέλους της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο αριθμός των μελών έφτασε πλέον τις 16.054, επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ στην ιστορία του Παναθηναϊκού και επιβεβαιώνει τη διαρκή στήριξη του κόσμου προς τον σύλλογο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ευχαριστεί θερμά τους «αιώνια πιστούς» για τη στήριξη που δείχνουν στον Σύλλογο και τη μαζική εγγραφή μελών με την έναρξη της νέας σεζόν. Από την πρώτη, κιόλας, στιγμή, οι φίλοι του «τριφυλλιού» έκαναν την εγγραφή τους για τη σεζόν 2026-2027 και έτσι ο Σύλλογος έφτασε τα 16.054 μέλη.

Πρόκειται για ένα ακόμη στοιχείο που δείχνει ότι ο κόσμος του «τριφυλλιού» ανταποκρίνεται στο έργο του Συλλόγου και θέλει να συνδράμει στην προσπάθεια έχοντας σημειώσει νέο ρεκόρ μελών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κάρτα μέλους πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.pao1908.com/deltia-typoy/karta-melous-2026-2027/

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