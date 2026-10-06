· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Το teaser για τη νέα εφαρμογή που θα αλλάξει όλα τα δεδομένα (vid)

Στόχος του «τριφυλλιού» είναι η νέα πλατφόρμα να αποτελέσει την κορυφαία εφαρμογή που έχει δημιουργηθεί από αθλητικό οργανισμό.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Το teaser για τη νέα εφαρμογή που θα αλλάξει όλα τα δεδομένα (vid)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα πρώτο δείγμα από τη νέα εφαρμογή που ετοιμάζει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δόθηκε στη δημοσιότητα, με το «Τριφύλλι» να προετοιμάζει ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο ψηφιακό εγχείρημα.

Η εφαρμογή βρίσκεται στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας και αναμένεται να είναι διαθέσιμη στο κοινό μέσα στο προσεχές διάστημα. Πρόκειται για ένα project στο οποίο έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα από τους ανθρώπους του συλλόγου και είναι ολοφάνερο ότι έχει δημιουργηθεί στα πρότυπα της αντίστοιχης της «πράσινης» ΚΑΕ.

Στόχος του «τριφυλλιού» είναι η νέα πλατφόρμα να αποτελέσει την κορυφαία εφαρμογή που έχει δημιουργηθεί από αθλητικό οργανισμό στην Ελλάδα, προσφέροντας μια αναβαθμισμένη ψηφιακή εμπειρία στους φίλους της ομάδας.

https://www.instagram.com/p/DeKKgZATcDo/
COMMENTS
LATEST NEWS
20:14 ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Μπόσνα - ΠΑΟΚ: Η εκτός έδρας δοκιμασία του «Δικεφάλου» στο Σαράγεβο για το EuroCup

20:11 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Η δωδεκάδα του «Δικεφάλου του Βορρά» για την αναμέτρηση με την Μπόσνα

20:05 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καρβαχάλ: «Το πρώτο πράγμα που έκανα όταν πήγα στη Γερμανία ήταν να αγοράσω σπίτι στους γονείς μου»

19:54 ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE ΜΖΤ Σκοπίων - Ηρακλής

19:46 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βόρεια Ιρλανδία - Εθνική Ελπίδων: Ο Μύθου άνοιξε το σκορ στο Μπέλφαστ! (vid)

19:42 ΣΠΟΡ

Νέο ρεκόρ για τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό - Ξεπέρασε τα 16 χιλιάδες μέλη

19:40 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τσιγκρίνσκι: Στον «αέρα» το μέλλον του στον ΑΠΟΕΛ μετά από επεισόδιο στην Κύπρο

19:32 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Το teaser για τη νέα εφαρμογή που θα αλλάξει όλα τα δεδομένα (vid)

19:25 ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Περιστέρι - Μπάμπεργκ: Η πρεμιέρα της ομάδας του Βασίλη Ξανθόπουλου στο BCL

19:17 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μέσι: «Αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου, θα σας θυμάμαι για πάντα»

19:10 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε η επιστροφή των Meet & Greet

18:53 EUROLEAGUE

EuroLeague: «Κλείδωσε» στη Λεμεσό η νέα έδρα της Μακάμπι - Όλα τα δεδομένα για την παρουσία φιλάθλων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας