Παναθηναϊκός: Το teaser για τη νέα εφαρμογή που θα αλλάξει όλα τα δεδομένα (vid)

Ένα πρώτο δείγμα από τη νέα εφαρμογή που ετοιμάζει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δόθηκε στη δημοσιότητα, με το «Τριφύλλι» να προετοιμάζει ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο ψηφιακό εγχείρημα.

Η εφαρμογή βρίσκεται στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας και αναμένεται να είναι διαθέσιμη στο κοινό μέσα στο προσεχές διάστημα. Πρόκειται για ένα project στο οποίο έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα από τους ανθρώπους του συλλόγου και είναι ολοφάνερο ότι έχει δημιουργηθεί στα πρότυπα της αντίστοιχης της «πράσινης» ΚΑΕ.

Στόχος του «τριφυλλιού» είναι η νέα πλατφόρμα να αποτελέσει την κορυφαία εφαρμογή που έχει δημιουργηθεί από αθλητικό οργανισμό στην Ελλάδα, προσφέροντας μια αναβαθμισμένη ψηφιακή εμπειρία στους φίλους της ομάδας.