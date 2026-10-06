NBA: Το ρίσκο των Wizards με τον Άντονι Ντέιβις στο «4»

Οι Washington Wizards έχουν σχεδιάσει το ρόστερ τους με στόχο να χρησιμοποιούν τον Άντονι Ντέιβις στη θέση «4», δίνοντάς του έναν ακόμη ψηλό δίπλα του. Ο ίδιος ο Αμερικανός έχει εκφράσει εδώ και χρόνια την προτίμησή του να αγωνίζεται ως πάουερ φόργουορντ, όμως το σύγχρονο NBA απαιτεί χώρο στο παρκέ και η συγκεκριμένη επιλογή μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα.

Ο Ντέιβις υποστηρίζει πως ήταν πιο επιτυχημένος στην καριέρα του όταν είχε έναν ακόμη ψηλό δίπλα του. «Νιώθω ότι ήμουν πιο επιτυχημένος στην καριέρα μου όταν είχα έναν ακόμη μεγάλο παίκτη», ανέφερε στο podcast Numbers on the Board.

Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια από την τελευταία φορά που ο Ντέιβις κατέκτησε το πρωτάθλημα. Στην πορεία των Lakers προς τον τίτλο του 2020, ο AD αγωνίστηκε στη θέση «4», αλλά ταυτόχρονα είχε σημαντική παρουσία στο σουτ. Στα playoffs της «φούσκας» επιχείρησε 60 τρίποντα σε 21 αγώνες και ευστόχησε στο 38,3% εξ αυτών.

Αυτό, όμως, δεν έχει επαναληφθεί στην ίδια έκταση. Από την έναρξη της «φούσκας» και μετά, ο Ντέιβις έχει μόλις 25,8% από το τρίποντο σε 512 προσπάθειες στην κανονική περίοδο, ενώ ο όγκος των μακρινών σουτ έχει μειωθεί σημαντικά.

Η Ουάσινγκτον αποφάσισε να δώσει στον Ντέιβις αυτό που θέλει, έχοντας πλέον στο ρόστερ της και άλλους ψηλούς. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα σχήμα που θα του επιτρέπει να αγωνίζεται στη φυσική, όπως θεωρεί ο ίδιος, θέση του.

Το πρόβλημα είναι πως οι Wizards μπορεί να βρεθούν σύντομα αντιμέτωποι με τα ίδια αγωνιστικά ζητήματα που αντιμετώπισαν οι Lakers. Με περιορισμένο spacing, οι αντίπαλες άμυνες θα μπορούν να κλείνουν τους διαδρόμους προς το καλάθι και να δυσκολεύουν την επιθετική λειτουργία της ομάδας.

Ο Ντέιβις βρίσκεται στην τελευταία εγγυημένη σεζόν του συμβολαίου του και οι εμφανίσεις του θα έχουν ιδιαίτερη σημασία τόσο για το μέλλον του στην Ουάσινγκτον όσο και για την αξία του στην αγορά.