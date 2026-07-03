Ολυμπιακός: Ο Ματίγια Νίκολιτς στους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον Σέρβο Ματίγια Νίκολιτς από την Βοϊβοντίνα.

Οι ερυθρόλευκοι προσθέτουν έναν ακόμα πλέι μέικερ στο ρόστερ της ομάδας χάντμπολ ανδρών.

Η ανακοίνωση

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Ματίγια Νίκολιτς. Ο Σέρβος πλέι μέικερ (29/8/2001, 1,88μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας χάντμπολ Ανδρών του συλλόγου.

Ο Ματίγια Νίκολιτς ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το χάντμπολ από τον Ερυθρό Αστέρα, τη φανέλα του οποίου φόρεσε τη διετία 2018-20. Την περσινή σεζόν, αγωνίστηκε στη σερβική Βοϊβοντίνα, ενώ έχει περάσει και από Βάρνταρ (Βόρεια Μακεδονία) και Λόκα (Σλοβενία).

Ο ίδιος δήλωσε: “Είμαι πολύ χαρούμενος και νιώθω μεγάλη τιμή που εντάσσομαι στον Ολυμπιακό. Είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα! Πρόκειται για έναν σύλλογο με μεγάλη ιστορία, παθιασμένους φιλάθλους και πολύ υψηλές φιλοδοξίες, τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις όσο και στις ευρωπαϊκές. Πραγματικά, είμαι περήφανος που γίνομαι μέρος αυτού του σπουδαίου πρότζεκτ. Θέλω να ευχαριστήσω τον σύλλογο για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε και θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Στόχος μας να φέρουμε ακόμη περισσότερες επιτυχίες και τρόπαια στον Ολυμπιακό. Είμαι ενθουσιασμένος για αυτό το νέο κεφάλαιο στην καριέρα μου και ανυπομονώ να έρθω στην Ελλάδα και να ξεκινήσω τη δουλειά"».