· Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Ο Ματίγια Νίκολιτς στους «ερυθρόλευκους»

Σε μία σημαντική προσθήκη προχώρησε ο Ολυμπιακός στο χάντμπολ.

Ολυμπιακός: Ο Ματίγια Νίκολιτς στους «ερυθρόλευκους»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον Σέρβο Ματίγια Νίκολιτς από την Βοϊβοντίνα.

Οι ερυθρόλευκοι προσθέτουν έναν ακόμα πλέι μέικερ στο ρόστερ της ομάδας χάντμπολ ανδρών.

Η ανακοίνωση

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Ματίγια Νίκολιτς. Ο Σέρβος πλέι μέικερ (29/8/2001, 1,88μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας χάντμπολ Ανδρών του συλλόγου.

Ο Ματίγια Νίκολιτς ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το χάντμπολ από τον Ερυθρό Αστέρα, τη φανέλα του οποίου φόρεσε τη διετία 2018-20. Την περσινή σεζόν, αγωνίστηκε στη σερβική Βοϊβοντίνα, ενώ έχει περάσει και από Βάρνταρ (Βόρεια Μακεδονία) και Λόκα (Σλοβενία).

Ο ίδιος δήλωσε: “Είμαι πολύ χαρούμενος και νιώθω μεγάλη τιμή που εντάσσομαι στον Ολυμπιακό. Είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα! Πρόκειται για έναν σύλλογο με μεγάλη ιστορία, παθιασμένους φιλάθλους και πολύ υψηλές φιλοδοξίες, τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις όσο και στις ευρωπαϊκές. Πραγματικά, είμαι περήφανος που γίνομαι μέρος αυτού του σπουδαίου πρότζεκτ. Θέλω να ευχαριστήσω τον σύλλογο για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε και θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Στόχος μας να φέρουμε ακόμη περισσότερες επιτυχίες και τρόπαια στον Ολυμπιακό. Είμαι ενθουσιασμένος για αυτό το νέο κεφάλαιο στην καριέρα μου και ανυπομονώ να έρθω στην Ελλάδα και να ξεκινήσω τη δουλειά"».

COMMENTS
LATEST NEWS
02:09 MUNDIAL

Το έχει κάνει να φαίνεται βαρετό: Πάλι ο Μέσι άνοιξε το σκορ! (Video)

00:45 MUNDIAL

LIVE: Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήριο

00:12 MUNDIAL

Αυστραλία - Αίγυπτος: Τα highlights από την πρόκριση των Φαραώ στους «16» του Μουντιάλ (vid)

00:07 MUNDIAL

Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήριο: Οι ενδεκάδες του αγώνα

23:52 MUNDIAL

Αυστραλία - Αίγυπτος 1-1: Πήραν την πρόκριση στα πέναλτι και πέταξαν για τους «16» οι Φαραώ

23:52 ΣΠΟΡ

Ολυμπιακός: Ο Ματίγια Νίκολιτς στους «ερυθρόλευκους»

23:18 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ζεστό το ενδιαφέρον της Λίβερπουλ για Μπαρκολά - Προσπαθεί να τον πείσει ο Ιραόλα

22:41 ΣΠΟΡ

Εντυπωσιακές εικόνες: Έτσι θα είναι μετά την ανακαίνιση το Παναθηναϊκό Στάδιο (pic)

22:28 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Από τη Μάντσεστερ Σίτι στη Φενέρμπαχτσε ο Άκε

22:25 MUNDIAL

Αυστραλία - Αίγυπτος: Ισοφαρίζουν με αυτογκόλ τα «Socceroos» (vid)

22:06 NBA

Βρήκε ομάδα στο NBA ο Τρέι Λάιλς

21:59 GREEK BASKET LEAGUE

Στον Βίκο Ιωαννίνων ο Κωστής Γόντικας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας