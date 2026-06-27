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Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε την απόκτηση της Σοφίας Γκρέκα

Με τη φανέλα του Παναθηναϊκού θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν η Σοφία Γκρέκα.

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε την απόκτηση της Σοφίας Γκρέκα
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Την ενίσχυση του ρόστερ του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου συνεχίζει ο Παναθηναϊκός στο βόλεϊ γυναικών, ανακοινώνοντας την απόκτηση της Σοφίας Γκρέκα.

Η 29χρονη ακραία θα φορέσει τη φανέλα των «πράσινων» τη σεζόν 2025/26, προσθέτοντας μια ακόμη λύση στα άκρα για την ομάδα του Αλεσάντρο Κιαπίνι. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε με τη φανέλα του ΦΟ Βριλησσίων.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τη Σοφία Γκρέκα για το τμήμα βόλεϊ γυναικών.Η Ελληνίδα ακραία (1997, 1.82μ.) ξεκίνησε την πορεία της από τον Ηρακλή Κηφισιάς, ενώ έχει φορέσει μεταξύ άλλων τη φανέλα της ΑΕΚ και του Ηλυσιακού. Η Σοφία Γκρέκα την περασμένη αγωνιστική σεζόν αγωνίστηκε στα Βριλήσσια.

Το βιογραφικό της:

2025-2026: ΦΟ Βριλησσίων

4/4/2025 μέχρι τέλος σεζόν: Police Club (Μαλδίβες)

2024-2025: Ηλυσιακός

2023-2024: Μίλωνας

2020-2024: Αμαζόνες

2019-2020: ΦΟ Βριλησσίων

2018-2019: Ηλυσιακός

2017-2018: ΑΕΚ

2016-2017: ΓΣ Ηλιούπολης

2012-2016: Ηρακλής Κηφισιάς

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Σοφία Γκρέκα σημείωσε τα εξής:

«Είμαι πολύ χαρούμενη για αυτό το νέο βήμα στην καριέρα μου και για γεγονός ότι εντάσσομαι στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Πρόκειται για έναν Σύλλογο με σπουδαία ιστορία και υψηλές απαιτήσεις, γεγονός που με γεμίζει κίνητρο και ευθύνη. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της συνεργασίας και υπόσχομαι να δώσω το 100% των δυνατοτήτων μου για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της».

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